Studium oficerskie na poligonie CSWL

Prawie 100 słuchaczy sześciomiesięcznego studium oficerskiego przez trzy tygodnie szkoli się na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku.

Od 3 do 23 marca na poligonie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku praktycznie szkolą się słuchacze studium oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia.

Słuchacze reprezentują wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych: Wojska Lądowe, Marynarkę Wojenną, Siły Powietrzne oraz Wojska Specjalne. To podoficerowie Wojska Polskiego w stopniach od kaprala do starszego chorążego sztabowego, którzy spełnili warunki ubiegania się do korpusu oficerskiego – m.in. wyższe wykształcenie, znajomość języka angielskiego, celującą ocenę z opinii służbowej oraz bardzo dobrą kondycję fizyczną. Do Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu trafili po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wstępnych i rozpoczęli szkolenie 3 stycznia bieżącego roku.