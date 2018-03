Rok sojuszniczej misji na wschodniej flance

Mija rok, odkąd w Polsce swoją misję rozpoczęła Batalionowa Grupa Bojowa NATO. Dziś w Bemowie Piskim z żołnierzami z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Chorwacji oraz 15 Brygady Zmechanizowanej spotkała się Rose Gottemoeller, zastępca sekretarza generalnego NATO. – Wasza obecność pokazuje, że razem tworzymy Sojusz i działamy jak jeden organizm – mówiła.

Rose Gottemoeller, wiceszefowa Sojuszu Północnoatlantyckiego, przyjechała do Bemowa Piskiego, gdzie stacjonuje Batalionowa Grupa Bojowa NATO. Towarzyszyli jej Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej, i Bartosz Cichocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. – To wielki zaszczyt patrzeć, jak wszyscy działacie ramię w ramię w imię Sojuszu – zwróciła się do żołnierzy z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. – Wasza obecność pokazuje, że razem tworzymy NATO i działamy jak jeden organizm – oceniła. Gottemoeller przekonywała, że Batalionowa Grupa Bojowa symbolizuje ducha całego Sojuszu. – To, co tu robicie, można określić słowami: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – mówiła.

Rose Gottemoeller podziękowała żołnierzom Batalionowej Grupy Bojowej oraz 15 Brygady Zmechanizowanej za wysiłek, który wkładają w codzienną służbę na rzecz Sojuszu. – To prawdziwe świadectwo transatlantyckiej więzi. Wiem, że służycie z dala od waszych domów, rodzin, przyjaciół. Doceniam wasze poświęcenie – podkreśliła.