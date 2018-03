Żołnierze walczyli o medale w walce w bliskim kontakcie

– Mistrzostwa były bardzo udane. Stały na jeszcze wyższym poziomie niż poprzednie. O medale walczyło wielu zawodników, którzy mają już za sobą walki zawodowe – mówi ppłk dr Dariusz Lenart, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. – Szkoda tylko, że do Wrocławia nie mogli przyjechać reprezentanci 12 Dywizji Zmechanizowanej, którzy w zeszłym roku triumfowali w klasyfikacji drużynowej – dodaje oficer. Żołnierzy 12 DZ zatrzymały obowiązki służbowe.

W hali sportowej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyły się IV Mistrzostwa Wojska w Walce w Bliskim Kontakcie. O mistrzowskie pasy w dziewięciu kategoriach męskich i dwóch kobiecych walczyło 67 zawodników. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej turnieju zdobyli żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Z zaproszenia na mistrzostwa we wrocławskiej AWL skorzystało natomiast wielu gości znanych w środowisku mieszanych sztuk walki. – Cieszę się, że gościliśmy między innymi Tomasza Drwala, Konrada Zawarskiego, Waldemara Kastę i Jarosława Kaczmarczyka. Goście mogli u nas obejrzeć choćby walkę Dominika Chmiela i Mateusza Zawadzkiego, którzy za trzy tygodnie stoczą ze sobą pojedynek na gali zawodowej – mówi kpt. Maciej Kupryjańczyk, inicjator organizowania wojskowych mistrzostw w walce w bliskim kontakcie we Wrocławiu. – Bardzo ciekawa była też walka Dawida Kotewicza z Arturem Skrzypcem. Przed rokiem również spotkali się w finale kategorii do 90 kg. Tym razem lepszy był Skrzypiec – dodaje kapitan.

Podczas mistrzostw Akademia Wojsk Lądowych podpisała umowę o współpracy z federacją DSF Kickboxing Challenge – polską organizacją, która zajmuje się promowaniem kicxboxingu. – Sporo sobie obiecujemy po tej współpracy. Planujemy różne wspólne przedsięwzięcia. Głównie interesuje nas pomoc DSF w szkoleniu podchorążych – mówi ppłk Lenart. – Zamierzamy dalej popularyzować mieszane sztuki walki w wojsku i służbach mundurowych. Mamy w planie m.in. zorganizowanie w listopadzie europejskich mistrzostw uczelni wojskowych w różnych dyscyplinach sportów walki. Do Wrocławia chcemy też dodatkowo zaprosić słuchaczy Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point – dodaje kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu wrocławskiej AWL.

Zawody w amatorskiej odmianie mieszanych sztuk walki odbyły się we wrocławskiej uczelni po raz piąty. W 2014 roku Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych zorganizowała turniej o Puchar Rektora-Komendanta. Rok później organizatorom udało się podnieść rangę turnieju i od tamtej pory wrocławskie zawody rozgrywane są już jako mistrzostwa Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie.

Wyniki

Mężczyźni, kat. 60 kg

1. szer. pchor. Dawid Klonowski (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław)

2. szer. Grzegorz Różnowski (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. st. szer. Rafał Dawid (Dowództwo Garnizonu Warszawa)

Mężczyźni, kat. 65 kg

1. st. szer. Robert Rogalewicz (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

2. szer. Sylwester Miller (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Maciej Zembik (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

Mężczyźni, kat. 70 kg

1. st. szer. Tomasz Zawadzki (16 Dywizja Zmechanizowana)

2. kpr. Mariusz Janicki (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. szer. Łukasz Marczak (16 Dywizja Zmechanizowana)

Mężczyźni, kat. 75 kg

1. szer. Jakub Mysur (siły powietrzne)

2. szer. Sylwester Zieliński (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. elew Adrian Ploetz (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

Mężczyźni, kat. 80 kg

1. szer. Mateusz Zawadzki (16 Dywizja Zmechanizowana)

2. st. szer. Dominik Chmiel (siły powietrzne)

3. szer. Michał Boduszek (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

Mężczyźni, kat. 85 kg

1. sierż. pchor. Piotr Zagdański (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław)

2. szer. Michał Rogowski (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. st. szer. Szymon Christ (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

Mężczyźni, kat. 90 kg

1. szer. Artur Skrzypiec (16 Dywizja Zmechanizowana)

2. szer. Dawid Kotewicz (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Jakub Gąsowski (16 Dywizja Zmechanizowana)

Mężczyźni, kat. 95 kg

1. szer. Seweryn Kirschhiebel (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych)

2. kpr. Adrian Heiducki (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Ariel Małecki (16 Dywizja Zmechanizowana)

Mężczyźni, kat. 95+ kg

1. st. szer. Kamil Minda (Żandarmeria Wojskowa)

2. szer. Mateusz Zalewski (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Mateusz Pasiak (16 Dywizja Zmechanizowana)

Kobiety, kat. 59 kg

1. sierż. pchor. Dajana Korzeń (Wojskowa Akademia Techniczna)

2. szer. Monika Baryga (16 Dywizja Zmechanizowana)

3. szer. Katarzyna Borowska (16 Dywizja Zmechanizowana)

Kobiety, kat. 59+ kg

1. st. szer. Dorota Kozakiewicz (16 Dywizja Zmechanizowana)

2. szer. elew Katarzyna Włodarczyk (11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej)

3. szer. Magdalena Intek (16 Dywizja Zmechanizowana)