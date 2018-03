Ostatnie poligonowe strzelania

Istotnym elementem szkolenia było współdziałanie artylerzystów z innymi rodzajami wojsk. W ramach wspólnego szkolenia z pododdziałem 1 Pułku Saperów, kompania inżynieryjna wykonała rozbudowę fortyfikacyjną stanowisk ogniowych 1 das przygotowując działobitnie dla 152 mm armatohaubic samobieżnych Dana. Żołnierze z pododdziałów ogniowych mieli możliwość współdziałania przy realizacji zadań z przygotowania rozbudowy fortyfikacyjnej stanowisk ogniowych. Udział saperów w szkoleniu umożliwił artylerzystom także realizację przeprawy przez przeszkodę wodną z wykorzystaniem mostu samochodowego MS-20 Daglezja.

Przed „bogami wojny" pozostały jeszcze dwa elementy kończących się manewrów: przemieszczenie sił i środków do miejsca stałej dyslokacji oraz obsługa pojazdów i sprzętu. Jest to jednak dopiero początek tegorocznego szkolenia w 23 Pułku Artylerii - przed artylerzystami stoi wiele kolejnych wyzwań, do których zaliczyć należy udział w zgrupowaniu pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz udział w ćwiczeniach dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

„Intensywne szkolenie na obiektach poligonowych i pasach taktycznych OSPWL umożliwiło kompleksowe sprawdzenie wyszkolenia pododdziałów pułku oraz ich gotowość do kolejnych tegorocznych zadań i przedsięwzięć szkoleniowych. Udział w szkoleniu pododdziałów innych rodzajów wojsk pozwolił ponadto na doskonalenie współdziałania w warunkach bojowych” - podsumowuje szkolenie dowódca 23 Pułku Artylerii cz.p.o. ppłk Sławomir Kula.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński