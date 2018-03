„SpoKREWnieni służbą” na półmetku

Żołnierzy do udziału w kampanii nie trzeba było namawiać. Tylko przez dwa tygodnie wojskowi oddali ponad 1000 litrów krwi (stan zbiórki na 16 marca wynosi 2092 litry od jednostek MON i MSWiA). Płyn ratujący życie oddało ponad 2300 żołnierzy z całej Polski. Krew oddają jednostki podległe Dowództwu Generalnemu RSZ, Dowództwu Operacyjnemu RSZ i Inspektoratowi Wsparcia SZ, Żandarmerii Wojskowej i Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Do końca marca krew oddadzą również żołnierze i pracownicy Sztabu Generalnego WP i innych wojskowych instytucji i jednostek.

– W marcu krew będzie można oddać w sumie w 211 jednostkach wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu. Na półmetku akcji możemy poinformować, że uczestniczyło w niej już ponad 2000 żołnierzy. Jak dotąd udało nam się zebrać ponad 900 litrów krwi – chwali żołnierzy z jednostek podległych DGRSZ kmdr por. Czesław Cichy, rzecznik Dowództwa.

Zebrana krew przeznaczona jest dla ofiar wypadków i osób chorych. Żołnierze oddają ją w swoich jednostkach wojskowych za pośrednictwem mobilnych punktów poboru krwi, tzw. krwiobusach oraz w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Wojskowych Centrach KiK.

– Żołnierze to najlepsi dawcy krwi. Są zdrowi, zwykle dobrze przebadani i w miarę młodzi. Takich dawców potrzeba nam najwięcej, bo krwi zawsze brakuje. Zebrana u nas podczas akcji krew pozwoli zabezpieczyć potrzeby szpitali na terenie miasta – mówi dr Joanna Wojewoda, kierownik Działu Dawców i Pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. – Zależy nam na tym, by zryw spowodowany marcową akcją nie minął za szybko. Bardzo chcielibyśmy, aby liczba dawców rosła, aby znaleźli się wśród nich ci, którzy krew oddają regularnie – dodaje lekarka.

Do honorowych krwiodawców należy m.in. kpt. rez. Mirosław Filipkiewicz związany z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Oficer jest krwiodawcą od 1980 roku, oddał już blisko 130 litrów krwi. Jest także prezesem działającego przy 17 Brygadzie Wojskowego Klubu HDK PCK „Żołnierska Krew”. – W ramach akcji „SpoKREWnieni służbą” zorganizowaliśmy zbiórki krwi w Międzyrzeczu i Wędrzynie. Żołnierze oddawali także krew 1 marca w zbiórce Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. – W sumie podczas trzech spotkań 140 żołnierzy brygady oddało 63 litry krwi. W ramach ekwiwalentu za krew zebraliśmy ponad 400 czekolad, które niebawem przekażemy podopiecznym z domu dziecka – mówi kpt. rez. Filipkiewicz.

Krew podczas akcji oddał także ppłk Michał Romańczuk, starszy specjalista z oddziału współpracy cywilno-wojskowej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. – Krew oddaję zwykle dwa razy w roku. Gdy się dowiedziałem o akcji MON-u i MSWiA od razu postanowiłem do niej dołączyć. Oddawanie krwi nie wymaga od nas żadnego wysiłku, nic nie kosztuje, a może naprawdę pomóc – mówi oficer. Ppłk Romańczyk zaznacza, że wojska OT chętnie odpowiedziały na akcję „SpoKREWnieni służbą”. Przez dwa tygodnie krew oddało 221 osób, w tym żołnierze zawodowi, terytorialsi i pracownicy resortu obrony. – Zebraliśmy niemal 100 litrów krwi podczas zbiórek w 12 miejscowościach – dodaje ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT-u.

Krew dla potrzebujących oddają także wojskowi z jednostek podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa. Udało im się zebrać 52 litry krwi. Jako dawca zadebiutuje niedługo por. Michał Tomczyk, oficer prasowy Batalionu Reprezentacyjnego. – Krew oddam 28 marca. Długo nosiłem się z myślą, by zostać dawcą. Zorganizowana akcja stała się impulsem do działania – podkreśla oficer. – Uważam, że żołnierze powinni dbać o społeczeństwo. Można to robić na wiele sposobów, także poprzez oddawanie krwi – dodaje. Oprócz por. Tomczyka, czterdziestu żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego oddało w sumie 18 litrów krwi. – Do końca miesiąca planujemy, że liczba ta wzrośnie do 35 litrów, bo na pobranie czeka jeszcze 30 żołnierzy. Cieszymy się, że tak duża grupa z naszej jednostki przyłączyła się do akcji. To wyzwala w żołnierzach braterskie odczucia, zwłaszcza że połowa zgłoszonych dawców krew odda pierwszy raz w życiu – podkreśla por. Tomczyk.

Pozytywnie akcję ocenia Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. – Aktywność żołnierzy na tym polu jest teraz bardzo duża. Jeździmy do jednostek wojskowych albo do nas przyjeżdżają żołnierze i funkcjonariusze. Według statystyk mamy o 50 procent więcej dawców niż w innych miesiącach – ocenia dr Dariusz Blinowski, kierownik zespołu medycznego WCKiK. – Liczę, że część osób, które oddały krew ze względu na szczytną akcję pozostanie dawcami. To byłby największy sukces całej kampanii – dodaje lekarz.

Krew zebrana przez WCKiK trafia głównie do Wojskowego Instytutu Medycznego. Korzystają z niej wojskowi i cywilni pacjenci.

Akcja „SpoKREWnieni Służbą” potrwa do końca marca. Organizatorzy zakładają, że ilość zebranej krwi zostanie podwojona.