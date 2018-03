Nowy dowódca Wielkopolskiej Brygady

Następnie na placu apelowym, zgodnie z obowiązującą tradycją i ceremoniałem wojskowym podczas uroczystości sztandar 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, w obecności generała dywizji Stanisława Czosnka – dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, zaproszonych gości oraz żołnierzy 17WBZ, został przekazany z rąk pułkownika Piotra Malinowskiego w ręce obejmującego dowodzenie pułkownika Roberta Kosowskiego.

Generał dywizji Stanisław Czosnek podziękował pułkownikowi Malinowskiemu za trud i wysiłek włożony w 2,5 letnie dowodzenie Wielkopolską Brygadą mówiąc: „To co o pułkowniku Malinowskim mogę powiedzieć to oponowanie, logika w działaniu i konsekwencja w działaniu. Te jego 3 podstawowe cechy doprowadziły do tego ze zostawia brygadę w doskonałym stanie . Zdolność tej brygady została potwierdzona w ubiegłym roku w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Borsuk-17 (…) tak, brygada jest w doskonałym stanie. Piotr to jest twoja zasługa, twojej osobowości , zasługa tych żołnierzy którymi w tak wspaniały sposób kierowałeś, że dzisiaj możemy stanąć tu, patrząc sobie prosto w oczy i móc ze szczerym wyrazem tych oczu podziękować sobie za lata dowodzenia tą brygadą”.

Jednocześnie dowódca Czarnej Dywizji życzył obejmującemu obowiązki dowódcy Cyfrowej Brygady powodzenia na nowym stanowisku służbowym. „Następca, który ma punkt startu bardzo trudny, ponieważ ta brygada jest na doskonałym poziomie wyszkolenia i przygotowania posiada ogromne doświadczenie szkoleniowe (…) dlatego też Panie pułkowniku Kosowski, przypomnę jeszcze raz, że punktem wyjścia do pańskiego dowodzenia tą jednostką jest doskonały stan tejże brygady, ale cele które będzie sobie Pan stawiał na okres swojego dowodzenia nie mogą iść inaczej jak tylko i wyłącznie w górę” – mówił dalej gen. dyw. Stanisław Czosnek.

Pułkownik Malinowski żegnając brygadę podkreślił, że nie wszystkie dni były słoneczne. Liczne wyzwania stawiane przed brygadą wiązały się z trudnymi i wymagającymi decyzjami, podczas których zawsze mógł liczyć na wsparcie swojej kierowniczej kadry, zastępcy, szefa szkolenia i szefa sztabu. A dzięki wysiłkowi wszystkich żołnierzy jednostki, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana sprostała każdemu wyzwaniu.

Po licznych podziękowaniach dla dowódców, oficerów, podoficerów, żołnierzy i wszystkich wspierających działalność Wielkopolskiej Brygady, głos zabrał pułkownik Robert Kosowski zaznaczając, że objęcie nowych obowiązków jest dla niego zaszczytem oraz dużym wyzwaniem. Wielkopolska Brygada to jednostka, która działa na nowoczesnym sprzęcie wykonując stawiane przed nią trudne zadania na bardzo wysokim poziomie.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów Wielkopolskiej Brygady oraz honorowy przejazd sprzętu, który po raz ostatni defilował przed pułkownikiem Piotrem Malinowskim.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk