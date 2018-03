Pożegnanie XV zmiany PKW EUFOR ATHEA

Należy zaznaczyć, że przed kontyngentem stoją również inne zagrożenia takie jak: zagrożenie minowe – bardzo dużo pozostałości nadal znajduje się na terenie stacjonowania zmiany. Do innych zagrożeń, z którymi mogą zetknąć się ”misjonarze”, należy nielegalna migracja, duże ilości nielegalnej broni czy też rosnąca zorganizowana przestępczość, co przedkłada się na zagrożenie terroryzmem.

Ważnym zadaniem realizowanym w ramach XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie będzie budowa wybranych zdolności bojowych SZ BiH zgodnie ze standardami NATO i UE, oraz monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Te wszystkie zadania i wyzwania będą realizowane przez profesjonalnie przygotowany personel zmiany. Potwierdziła to certyfikacja, w trakcie której sprawdzono przygotowanie żołnierzy do wykonania zadań misyjnych.

Punktualnie o godz. 10.30 zastępca dowódcy brygady płk Marcin Adamski spotkał się z rodzinami żołnierzy wyjeżdżającymi na misję. W trakcie spotkania rodziny otrzymały zapewnienie, iż brygada jest otwarta na współpracę oraz ewentualną pomoc dla wszystkich rodzin żołnierzy zmiany. Na spotkaniu psycholog Agnieszka Klawinowska przedstawiła zasady działania Centrum Pomocy Rodzinie oraz pomocy psychologicznej.

Następnie wszyscy obecni udali się na plac apelowy, gdzie miejsce w szyku zajęły pododdziały 7 BOW, a wśród nich pododdział żołnierzy XV zmiany PKW EUFOR ATHEA. W obecności orkiestry sił powietrznych z Koszalina na plac została wprowadzona kompania honorowa wraz z pocztami sztandarowym oraz flagowym. Dowódca uroczystości ppłk Paweł Kubów złożył meldunek zastępcy dowódcy brygady płk Marcinowi Adamskiemu. Po przeglądzie pododdziałów i powitaniu gości przyszedł czas na słowa pożegnania. - Obecność naszych żołnierzy w najbardziej zapalnych miejscach Bałkanów stwarza szansę na pokojowe współistnienie narodów, które pozostają w konflikcie polityczno-religijnym - podkreślił płk. Adamski.

Do żołnierzy zwrócił się również płk dypl. Zbigniew Błażewicz, przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po słowach skierowanych do "misjonarzy" podpisany został protokół przekazania kontyngentu w podporządkowanie Dowództwu Operacyjnemu. Po przekazaniu dowodzenia Dowódca XV zmiany PKW ppłk Tomasz ADAMCZYK zapewnił, że: – Dołożymy wszelkich starań, by zadania postawione przed kontyngentem wykonywać na najwyższym poziomie. Wiemy, że nasza nieobecność to bardzo duże wyzwanie dla naszych rodzin, ale mamy też świadomość że nie zostajecie tu sami. Z tego miejsca chcę podziękować przełożonym za zorganizowany system współpracy i pomocy naszym bliskim.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Brygady, a następnie rodziny wraz z żołnierzami zmiany udali się na stołówkę gdzie na wszystkich zgromadzonych czekał skromny żołnierski poczęstunek.

Tekst: kpt. Piotr Spólny