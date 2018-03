Kwatera Ł. Wolność jest kuloodporna

W najbliżaszą niedzielę odbędzie się promocja najnowszej książki Jarosła Wróblewskiego pt. ,,Wolnoś jest kuloodporna". Na wieczór autorski zapraszamy do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ul. Rakowiecka 37 w Warszawie.

Ojczyzna to wspólnota, w której prawo głosu mają także ci, którzy żyli tu przed nami. Dlatego musimy po nich wracać. Na każde pole bitwy. Zwłaszcza bitwy o Polskę.



Kwatera na „Łączce” – to szczególne miejsce w polskiej historii. To tutaj po wojnie do dołów śmierci, bez szacunku i czci, wrzucano potajemnie ciała żołnierzy antykomunistycznej konspiracji zabitych w więzieniu na Rakowieckiej. Dopiero w wolnej Polsce, 23 lipca 2012 r., rozpoczęły się ekshumacje prowadzone pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka.