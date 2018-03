Pierwsza misja Wielonarodowej

Grupa oficerów Wielonarodowej Brygady udała się na Ukrainę, by szkolić sztabowców na temat podejmowania decyzji zgodnie ze standardami NATO. – Tworzenie platformy szkoleniowej między NATO a siłami zbrojnymi Ukrainy było od początku istnienia Brygady jednym z jej głównych celów – podkreśla gen. bryg. Zenon Brzuszko, dowódca LITPOLUKRBRIG.

W szkoleniu z Military Decision Making Process (MDMP), czyli poświęconemu planowaniu działań oraz podejmowaniu decyzji, biorą udział sztabowcy z 1 Batalionu Desantowo-Szturmowego. Zajęcia są prowadzone we Lwowie w 80 Samodzielnej Brygadzie Desantowo-Szturmowej, z której pochodzi afiliowany do LITPOLUKRBRIG pododdział. – Jest to nasza pierwsza misja po certyfikacji Brygady w grudniu 2016 roku. Choć aktualnie szkolimy pododdział do nas afiliowany, kurs jest otwarty dla wszystkich jednostek wojsk lądowych oraz desantowo-szturmowych Ukrainy – zaznacza gen. bryg. Zenon Brzuszko, dowódca LITPOLUKRBRIG im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Z kolei jego zastępca płk Volodymyr Yudanov dodaje: – Brygada najpierw sama musiała dogłębnie poznać MDMP i nauczyć się planować według założeń tego procesu. Dopiero potem mogliśmy przystąpić do nauczania innych. Ukraiński oficer jest dowódcą grupy szkoleniowej, która wyruszyła do Lwowa na początku marca.

Czterotygodniowe szkolenie prowadzi siedmiu ukraińskich, pięciu polskich i trzech litewskich oficerów. Zostało ono podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Głównym celem pierwszej części szkolenia było zapoznanie ukraińskich oficerów ze strukturą sztabów opartych na sekcjach. – Podstawą ukraińskiego systemu jest wciąż wiodąca rola dowódcy, który dysponuje kilkoma zastępami. Rola sztabu w procesie planowania jest bardzo ograniczona. To rozwiązanie podobne do funkcjonującego w Polsce do początku lat dziewięćdziesiątych – przyznaje ppłk Dariusz Czekaj, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych LITPOLUKRBRIG. Oficer zaznacza, że w procesie MDMP sztab jest organem typowo doradczym, wskazującym dowódcy różne opcje działania, co wcale nie umniejsza pozycji przełożonego. – Zmienia się nie tyle rola dowódcy, ile sposób myślenia. W przypadku natowskiego rozwiązania sztab w zdecydowanie większym stopniu wspiera dowódcę w procesie podejmowania decyzji. Wciąż jednak ostateczna decyzja i odpowiedzialność spoczywają właśnie na nim – przekonuje ppłk Czekaj.