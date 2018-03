Plebiscyt sportowy - ruszamy jeszcze raz

Przez cały rok dzielnie walczyli na sportowych arenach o medale i rekordy. Teraz czas na kibiców. Zapraszamy do udziału w „Plebiscycie na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego”, w którym wybierzecie mistrza sportu powszechnego. Na głosy czekamy do 28 marca. Nie traćcie czasu! Liczy się każdy głos!





Bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich uczestników „Plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Wojska Polskiego”. Ze względu na problemy techniczne musieliśmy anulować poprzednie głosowanie. Wyniki zostały unieważnione, wyścig o tytuł „Mistrza sportu powszechnego” zaczynamy od początku. Poznajcie dziesiątkę nominowanych i wskażcie swojego wybrańca. Każdy głos się liczy!



Wśród kandydatów do miana „Mistrz sportu powszechnego” są medaliści dziewięciu mistrzostw Wojska Polskiego, które były wliczane do współzawodnictwa w sporcie powszechnym w Siłach Zbrojnych RP w 2017 roku. Prosimy Was o wybór jednego z dziesięciu prezentowanych poniżej kandydatów. Głosowanie potrwa do 28 marca. Zwycięzcę plebiscytu przedstawimy 4 kwietnia na Gali Sportu Wojskowego, która odbędzie się w Warszawie.







Uwaga! Jeżeli ankieta została wypełniona poprawnie, formularz powinien zniknąć. Aby dokończyć głosowanie, sprawdź swoją skrzynkę pocztową. Znajdziesz w niej mail od nas z linkiem do autoryzacji. Dopiero po potwierdzeniu udziału w głosowaniu twój głos zostanie zapisany. Podkreślmy – każdy ma jeden głos w każdej z kategorii i nie jest możliwe głosowanie powtórne.



Kandydaci do miana mistrza sportu powszechnego:



szer. Paulina Kaczyńska (12 Brygada Zmechanizowana Szczecin /12 Dywizja Zmechanizowana) – złota (indywidualnie) i srebrna (w klasyfikacji zespołowej) medalistka mistrzostw Wojska Polskiego w półmaratonie; złota (zespołowo), srebrna (w sztafecie) i brązowa (indywidualnie) medalistka MWP w biegach przełajowych;



por. Marcin Kołoszuk (4 Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk /11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej) – trzykrotny złoty medalista MWP w pokonywaniu toru przeszkód ośrodka sprawności fizycznej (indywidualnie, w biegu drużynowym i zespołowo); trzykrotny złoty medalista MWP w pięcioboju wojskowym (indywidualnie, drużynowo i zespołowo);



st. kpr. Kamil Makoś (10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów /11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej) – podwójny złoty medalista MWP w półmaratonie (indywidualnie i zespołowo); złoty (indywidualnie), srebrny (w sztafecie) i brązowy (zespołowo) medalista MWP w biegach przełajowych;



st. szer. Adrian Milczarek (10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów /11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej) – złoty medalista MWP w piłce siatkowej i najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) tych mistrzostw;



st. szer. Adam Nowicki (12 Batalion Dowodzenia Szczecin /12 Dywizja Zmechanizowana) – podwójny złoty medalista (w sztafecie i zespołowo) i brązowy (indywidualnie) MWP w biegach przełajowych; złoty (indywidualnie) i srebrny (zespołowo) medalista MWP w półmaratonie;



st. szer. Natalia Szczęsnowicz (10 Brygada Kawalerii Pancernej Świętoszów /11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej) – podwójna złota medalistka MWP w pływaniu (indywidualnie na 50 m stylem klasycznym i zespołowo); podwójna złota medalistka MWP w pięcioboju wojskowym (drużynowo kobiet i zespołowo);



st. mar. Mateusz Wachowiak (6 Ośrodek Radioelektroniczny Gdynia /marynarka wojenna) – złoty medalista MWP w futsalu i najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) tych mistrzostw; czołowy zawodnik reprezentacji Wojska Polskiego, która zajęła dziewiąte miejsce w II Pucharze Świata w Piłce Nożnej – Oman 2017;



szer. Iwona Wicha (2 Pułk Saperów Kazuń /16 Dywizja Zmechanizowana) – złota (indywidualnie), srebrna (drużynowo kobiet) i brązowa (zespołowo) medalistka MWP w pięcioboju wojskowym; złota medalistka MWP w biegach na orientację (indywidualnie);



st. kpr. Rafał Wójcik (12 Brygada Zmechanizowana Szczecin /12 Dywizja Zmechanizowana) – podwójny złoty medalista MWP w biegach przełajowych (indywidualnie i zespołowo); podwójny srebrny medalista (indywidualnie i w sztafecie) oraz brązowy (zespołowo) MWP w biegach na orientację; srebrny medalista MWP w półmaratonie (zespołowo);



sierż. Piotr Wróblewski (7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk /12 Dywizja Zmechanizowana) – podwójny złoty (indywidualnie i zespołowo) i srebrny (drużynowo) medalista MWP w strzelaniu z pistoletu wojskowego.



Emocjonujące mistrzostwa



Ubiegłoroczna rywalizacja we współzawodnictwie w sporcie powszechnym była niezwykle emocjonująca. Końcowe rozstrzygnięcia zapadły dopiero po rozegraniu ostatnich z jedenastu mistrzostw Wojska Polskiego, których wyniki wliczały się do rankingu.



Ostatecznie po raz siódmy z rzędu współzawodnictwo wygrała reprezentacja Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 1, której trzon tworzą żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Czarna Dywizja stoczyła emocjonujący pojedynek o końcowe zwycięstwo ze sportowcami z 12 Dywizji Zmechanizowanej. Pancerniacy wyprzedzili reprezentację, której trzon stanowią sportowcy ze Szczecina, o dwa punkty.



Zgodnie z regulaminem rywalizacji każda z reprezentacji biorąca udział we współzawodnictwie najgorszy z jedenastu startów miała odliczany od końcowej klasyfikacji. Do współzawodnictwa liczyły się wyniki zespołowe poszczególnych mistrzostw, za które ich zwycięzca otrzymywał 16 punktów, drugi zespół – 14, trzeci – 12, czwarty – 10, piąty – 8, szósty – 7, siódmy – 6, ósmy – 5, dziewiąty – 4, dziesiąty – 3, jedenasty – 2, dwunasty – 1.



Po przeprowadzeniu jedenastu mistrzostw końcowa klasyfikacja współzawodnictwa była następująca:

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 1 – 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej – 146 pkt.

2. DGRSZ 2 – 12 Dywizja Zmechanizowana – 144

3. DGRSZ 3 – 16 Dywizja Zmechanizowana – 110

4. DGRSZ 6 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – 92

5. DGRSZ 4 – Siły Powietrzne – 90

6. DGRSZ 7 – Szkolnictwo wojskowe – 87

7. DGRSZ 5 – Marynarka Wojenna – 73

8. Wyższe szkolnictwo wojskowe – 54

9. Dowództwo Garnizonu Warszawa – 49

10. Żandarmeria Wojskowa – 27

11. Instytucje centralne MON – 13

12. Wojska obrony terytorialnej – 8.



Zaznaczyć należy, że w 2017 roku po raz pierwszy we współzawodnictwie uczestniczyła reprezentacja wojsk obrony terytorialnej. Terytorialsi nie brali jednak udziału we wszystkich mistrzostwach, stąd tak skromny dorobek punktowy. W tym roku pewnie włączą się do rywalizacji o wyższą lokatę w rankingu.



Ubiegłoroczne współzawodnictwo zainaugurowała Spartakiada Letnia Wojska Polskiego, która odbyła się na obiektach sportowych Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. O medale w strzelaniu z karabinu kbk AK/Beryl i pistoletu wojskowego, biegu patrolowym oraz w pokonywaniu toru przeszkód ośrodka sprawności fizycznej rywalizowało blisko 400 zawodników. W czterech mistrzostwach najwięcej punktów – 62 – zgromadziła 12 Dywizja Zmechanizowana. Drugie miejsce – z 50 oczkami – zajęła 11 Dywizja Kawalerii Pancernej, a trzecie 16 Dywizja Zmechanizowana (z dorobkiem 42 pkt.).



Po Spartakiadzie Letniej żołnierze walczyli o medale w półmaratonie (w Zielonej Górze), pięcioboju wojskowym (w Zegrzu, Wesołej i Legionowie) i biegach na orientację (w Dusznikach-Zdroju). W półmaratonie i pięcioboju wojskowym triumfowała 11 LDKPanc przed 12 DZ i 16 DZ. Dużą niespodzianką było zwycięstwo w półmaratonie reprezentacji Czarnej Dywizji. Pancerniakom udało się pokonać dominujących w tej konkurencji od lat reprezentantów 12 DZ. 11 LDKPanc wygrała natomiast po raz trzeci z rzędu rywalizację w BnO.



Walkę o prymat we współzawodnictwie zakończyła Spartakiada Jesienna Wojska Polskiego we Wrocławiu, której gospodarzem było Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. O medale w piłce siatkowej, pływaniu, futsalu i biegach przełajowych walczyło 553 zawodników. Spartakiadę wygrała 11 LDKPanc (56 punktów), przed 12 DZ (47) i siłami powietrznymi (42).