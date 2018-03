18 lat pod biało-czerwoną banderą

Brał udział w operacji antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym, operował w Siłach Odpowiedzi NATO, funkcjonował jako Polski Kontyngent Wojskowy. Na morzu spędził 949 dni przebywając ponad 149 tysięcy mil morskich – to bilans 18 lat działań fregaty rakietowej ORP „Gen. K. Pułaski” pod biało-czerwoną banderą.

Z okazji święta, załoga okrętu oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystej zbiórce na pokładzie jubilata. Tradycyjnie rozpoczęto je ceremonią uroczystego podniesienia bandery i wielkiej gali banderowej. W uroczystości wziął udział były dowódca 3 Flotylli Okrętów wiceadmirał w stanie spoczynku Marian Ambroziak, który był pierwszym dowódcą ORP „Gen. K. Pułaski”.



Pierwsze podniesienie biało-czerwonej bandery na pokładzie „Pułaskiego” odbyło się 15 marca 2000 roku w bazie amerykańskiej Marynarki Wojennej w Norfolk (Wirginia). W ciągu ostatnich 18 lat służby w polskiej Marynarce Wojennej ORP „Gen. K. Pułaski” przebył prawie 150 tysięcy mil morskich. Dwukrotnie działał w operacji antyterrorystycznej ACTIVE ENDEAVOUR i w składzie elitarnego zespołu okrętów NATO SNMG-1 (ang. Standing NATO Maritime Group One) na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Brał udział w kilkudziesięciu ćwiczeniach międzynarodowych w tym największych morskich manewrach Sojuszu takich jak BRILLIANT MARINER, NEPTUN WARRIOR, JOINT WARRIORS czy NOBLE MIDAS.





ORP „Gen. K. Pułaski” stacjonuje w Porcie Wojennym w Gdyni. Wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych. Przeznaczeniem „Pułaskiego” jest poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych, zwalczanie sił napadu powietrznego, zwalczanie okrętów nawodnych i statków oraz ich zespołów. To właśnie na tym okręcie (oraz na jego „bliźniaku” ORP „Gen. T. Kościuszko”) spoczywa główny ciężar zadań związanych z osłoną strategicznych szlaków komunikacyjnych na morzu. Pozwala mu na to jego wyposażenie i uzbrojenie, w tym m.in. systemy wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych (m.in. torpedy MU-90), rakiety przeciwlotnicze SM-1 oraz artyleria okrętowa. Okręty tego typu dysponują także systemem „wyciszania”, który utrudnia ich wykrycie przez wrogie okręty podwodne oraz systemami obrony przed atakiem rakietowym. Posiadają radary do wykrywania celów powietrznych oraz nawodnych, a także systemy do współpracy z samolotami wczesnego wykrywania typu AWACS. ORP „Gen. K. Pułaski” może realizować zadania z zakresu przeciwdziałania atakom terrorystycznym i aktom piractwa, reagowania wobec sytuacji kryzysowych, udziału w operacjach pokojowych, akcjach embarga i stabilizacyjnych. Nieograniczona dzielność morska, duży zasięg i silne uzbrojenie sprawia, że okręt może skutecznie zapewniać bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych i kluczowych akwenów tranzytu transportu morskiego bez względu na stany morza oraz bez konieczności wchodzenia do portów. Atutem „Pułaskiego” (oraz „Kościuszki”) jest także fakt posiadania śmigłowców pokładowych, które znacznie rozszerzają możliwości działań takich okrętów. Oliver Hazard Perry to także jedna z najbardziej popularnych i sprawdzonych konstrukcji okrętowych na świecie.