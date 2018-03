Żołnierze NSR w 12 Brygadzie

15 marca odbyło się wcielenie Narodowych Sił Rezerwowych na pierwsze w tym roku ćwiczenia rotacyjne w Błękitnej Brygadzie. Wcieleni żołnierze odbędą krótkotrwałe szkolenie od 15 do 29 marca.

Od wczesnych godzin porannych obsada punktu kontrolno-informacyjnego przeprowadza wcielenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ zaplanowano wcielić prawie 500 osób. Wcielani żołnierze po załatwieniu spraw ewidencyjnych zostaną skierowani do magazynu mundurowego, gdzie zostaną wydane im przedmioty umundurowania i wyekwipowania. Następnie żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych trafią do macierzystych pododdziałów, w których posiadają nadane przydziały kryzysowe. Tam dowódcy pododdziałów przedstawią im główne zamierzenia i zadania na czas szkolenia. Ćwiczenia rotacyjne pozwolą wcielonym żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych doskonalić nabyte wcześniej umiejętności oraz szlifować wysoki poziom zespołowych kompetencji do realizacji zadań bojowych. Wcielenie potrwa do późnych godzin wieczornych.

- Jest to moje trzecie szkolenie rotacyjne w 12 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku: celowniczy ręcznego granatnika przeciwpancernego (RPG). Moim celem jest służba zawodowa w Błękitne Brygadzie, ponieważ 12 Brygada Zmechanizowana należy do najbardziej nowoczesnych i dobrze wyszkolonych pododdziałów w Wojsku Polskim – mówi szer. rez. Krzysztof Gredecki.