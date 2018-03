Dary dla potrzebujących dzieci

Dary pochodzą od polskich organizacji pozarządowych i społecznych. W rejon stacjonowania polskich kontyngentów wojskowych dostarczone zostaną w wojskowych lotniczych transportach zaopatrzeniowych. Na miejscu zostaną rozdane lokalnej ludności. Zajmą się tym żołnierze, którzy pełnią służbę w Afganistanie oraz Bośni i Hercegowinie.

Do końca marca planowane są dwie akcje przekazania pomocy. Transporty trafią do potrzebującej ludności w Afganistanie oraz Bośni i Hercegowinie. Inicjatorem pierwszej akcji jest Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, drugiej – Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju. Koordynatorem jest Dowództwo Operacyjne RSZ.



W pierwszym transporcie przybędzie do Afganistanu 1,5 tony nowej, zimowej odzieży dla dzieci. Dary dostarczą uczestnicy VII zmiany PKW RSM oraz przedstawiciele Fundacji Panah Charity, z którą polska Fundacja Redemptoris Missio współpracuje od wielu lat.



Drugi transport trafi do mieszkańców Bośni i Hercegowiny. To dzięki apelowi polskich żołnierzy Zespołu Łącznikowo-Obserwacyjnego (LOT), którzy tam stacjonują. Podczas patroli żołnierze zauważyli, że w wioskach oraz małych osadach dzieci i młodzież nie mają sprzętu sportowego. Na prośbę żołnierzy odpowiedziało Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju, które od Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy otrzymało piłki sportowe. Młodzież z Bośni i Hercegowiny otrzyma także przybory szkolne oraz maskotki zebrane z inicjatywy Koła 46 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przez młodzież szkolną z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Do akcji pomocy rówieśnikom włączyli się m.in. uczniowie sześciu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzięki ich zbiórce udało się zebrać zeszyty, bloki, przybory piśmiennicze, kleje, pędzle, farby, nożyczki, linijki, tabliczki mnożenia i wiele innych przyborów szkolnych.



Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju pierwsze dary studentom uniwersytetu w Kabulu w Afganistanie przekazało już w 2002 roku, gdy nie stacjonował tam jeszcze Polski Kontyngent Wojskowy. – Później nawiązaliśmy kontakty z wojskiem, które trwają do dzisiaj – wspomina Beata Błaszczyk, prezes stowarzyszenia. Jego wolontariusze nastawieni są na wspieranie szkół w ubogich rejonach świata. – Reagujemy zawsze, gdy żołnierze zwrócą się o pomoc. Współpracuje się nam doskonale – dodaje.



Pomoc przez wiele lat



To nie jedyna pomoc. Jak informuje Małgorzata Marciniak z Wydziału CIMIC Dowództwa Operacyjnego RSZ, z pomocą żołnierzy pełniących służbę na misji PKW EUFOR/MTT, Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju przekazało mieszkańcom Bośni i Hercegowiny 4 tony pomocy rzeczowej. – W lutowym transporcie na Bałkany znalazły się meble szkolne – szafy i regały zdobyte przez Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju we współpracy z Urzędem Miejskim w Zbąszynku – wyjaśnia Małgorzata Marciniak.



Według danych z DORSZ, w latach 2015–2018 żołnierze pomogli przekazać potrzebującym w wielu krajach ponad 51 ton pomocy od polskich organizacji pozarządowych (NGO) oraz innych partnerów społecznych. Wśród przekazywanych rzeczy są najczęściej odzież i obuwie, koce, środki czystości, przybory i pomoce szkolne oraz środki medyczne. Ponadto w paczkach z Polski znajdowało się często wyposażenie dla szkół, sprzęt rehabilitacyjny, zabawki, a nawet wyposażenie dla lokalnych strażaków.



Wymowne statystyki



W ubiegłym roku przeprowadzono siedem akcji pomocowych. Do Iraku trafiło ponad 7 ton obuwia, plecaków i artykułów szkolnych od CARITAS Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Około 3,5 tony odzieży, przyborów szkolnych i przyborów higienicznych od Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio dostarczono i rozdysponowano w Afganistanie.



Niemal tonę odzieży, sprzętu informatycznego, mebli i przyborów szkolnych od Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju wojsko dostarczyło do Bośni i Hercegowiny. 6 listopada 2017 roku żołnierze Zespołu Łącznikowo-Obserwacyjnego XIV zmiany PKW EUFOR ALTHEA z Doboju przekazali to wyposażenie dyrekcji szkoły w miejscowości Sjenina. – Pomoc, która dotarła z Polski pozwoli nam na prowadzenie zajęć w godnych warunkach, które do tej pory były dalekie od standardów europejskich – dziękowała dyrektor obdarowanej szkoły, Mevlida Dervisefendic.



W roku 2017 ponad 750 kg przyborów szkolnych, odzieży i środków czystości zebranych przez członków Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju trafiło także do Kosowa. Stacjonujący tam polscy żołnierze PKW KFOR przekazali dary żyjącej w ubóstwie mniejszości romskiej w gminie Strpce, na południu kraju oraz przedstawicielom Serbskiego Czerwonego Krzyża, a także Centrum dla Uchodźców.