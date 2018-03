Żołnierze podczas „Mgły”

Jak powiedziała kapitan Anna Jagielnicka, pełniąca obowiązki szefa wojsk chemicznych 10 Brygady Kawalerii Pancernej: – Zasadniczym celem zorganizowanego ćwiczenia było doskonalenie elementów sekcji wykrywania skażeń w planowaniu, organizacji i realizacji zadań obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR) w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń. Zgranie współdziałania wymienionych elementów jest niezwykle istotne i dlatego właśnie co roku organizowane jest takie przedsięwzięcie.

Zadaniem żołnierzy z posterunku obserwacyjnego, po zauważeniu niepokojących symptomów możliwego skażenia, w pierwszej kolejności jest jak najszybsze ogłoszenie alarmu. Następnie żołnierze podejmują odpowiednie działania mające na celu zidentyfikowanie z jakim środkiem mają do czynienia. Realizmu sytuacji podczas ćwiczenia „Mgła-18” dodawały środki pozoracji, które towarzyszyły żołnierzom w trakcie wykonywania zadań. Obecność dymów nie pozwalała na zlekceważenie sytuacji. Każdy w skupieniu i sprawnie realizował czynności, które były niezbędne do wykonania. Jedynym utrudnieniem dla niektórych była być może konieczność działania w masce przeciwgazowej, jednak było to nieuniknione. W warunkach zagrożenia skażeniami i skażenia użycie tego elementu wyposażenia indywidualnego żołnierza jest konieczne.

Ćwiczenie „Mgła-18” było sprawdzeniem tego, czego żołnierze uczą się podczas przeprowadzanego w brygadzie co miesiąc Dnia Zagrożenia Skażeniami. Kolejnym etapem weryfikacji wiedzy i umiejętności będą zawody użyteczno – bojowe zespołów OPBRM na szczeblu brygady. Zwycięzcy tego etapu reprezentować będą 10 Brygadę Kawalerii Pancernej podczas rywalizacji w Czarnej Dywizji.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka