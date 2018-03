Przekaż 1% dla potrzebujących

30 kwietnia mija termin składania deklaracji podatkowych. Każdy z nas ma prawo przekazać 1 procent naliczonego podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Wystarczy, że w formularzu wpiszecie jej numer KRS. Zajrzyj do naszego zestawienia i sprawdź, komu możesz pomóc. Organizacje i ich podopieczni czekają na wsparcie.

Wsparcie dla weteranów i ich bliskich

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju od wielu lat prowadzi działania na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych, a także wspiera rodziny poległych żołnierzy. Co istotne, każda złotówka, która za pośrednictwem 1% trafi do organizacji, zostanie przekazana na rzecz weteranów. – Dzięki przychodom uzyskanym z jednego procenta podatku możemy organizować między innymi warsztaty terapeutyczne czy turnusy rehabilitacyjne dla poszkodowanych weteranów. W tym roku dzięki temu przychodowi chcielibyśmy także zorganizować kolonie dla dzieci – mówi Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia. – Zachęcam całe żołnierskie środowisko, aby udzieli nam tego koleżeńskiego wsparcia. W końcu nigdy nie wiadomo, kto i kiedy będzie musiał skorzystać z naszej pomocy – dodaje.

KRS 0000304771

Fundacja Sprzymierzeni z GROM jest organizacja non profit, która wspiera żołnierzy i funkcjonariuszy poszkodowanych podczas służby zarówno w kraju, jak i za granicą, a także otacza opieką ich rodziny. Wszyscy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą liczyć nie tylko na wsparcie finansowe Fundacji, lecz także psychologiczne, medyczne czy prawne.

KRS 0000375883

Fundację Wspieram Cicho i Skutecznie prowadzą kobiety, przede wszystkim żony żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Zadaniem organizacji jest wspieranie rodzin żołnierzy wojsk specjalnych, którzy przebywają na misjach zagranicznych, a także tych, którzy zginęli, gdy wykonywali swoje obowiązki. Fundacja udziela pomocy także wówczas, kiedy żołnierz lub jego bliscy zmagają się z chorobami przewlekłymi czy niepełnosprawnością.

KRS 0000488709

Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy Pamięć i Przyszłość zrzesza rodziny żołnierzy, którzy zginęli podczas służby poza granicami kraju, a także otacza ich opieką. Poza tym Fundacja propaguje wiedzę o operacjach wojskowych poza granicami kraju, a także dba o dobre imię żołnierzy i pracowników wojska, którzy służyli lub służą poza granicami kraju.

KRS 0000416717

Fundacja Dorastaj z Nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, policjantów, strażaków i wszystkich tych, którzy zginęli podczas służby, często wtedy, kiedy ratowali życie innych. Ze środków pozyskanych dzięki przekazaniu 1% Fundacja zapewnia wsparcie psychologiczne, a także edukacyjne swoim podopiecznym.

KRS 0000361265

Stowarzyszenie Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych prowadzi działalność proobronną i szkoleniową, zajmuje się także rehabilitacją weteranów przez sport. – Organizujemy szkolenia nurkowe dla żołnierzy, często poszkodowanych podczas misji wojskowych, rajdy górskie, stworzyliśmy także grupę ratowniczą, którą tworzą właśnie weterani – mówi Przemysław Wójtowicz, sekretarz Stowarzyszenia. – Zależy nam na tym, aby nie tylko wspierać weteranów, lecz także motywować ich do działania – podkreśla.

KRS: 0000557953

Żołnierze potrzebują Twojej pomocy

Sebastian Łukacki to żołnierz Jednostki Wojskowej Formoza, a prywatnie – ratownik WOPR i pasjonat motocykli. W 2010 roku uległ wypadkowi i od tej pory walczy o powrót do zdrowia, ponieważ rozległe obrażenia kręgosłupa i mózgu spowodowały, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację żołnierza. Zbiórkę na rehabilitację Sebastiana prowadzi Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

KRS 0000198280, cel szczegółowy: Sebastian Łukacki

Adam Kowal to żołnierz Jednostki Wojskowej Formoza. Podczas ćwiczeń uległ wypadkowi – spadł z wysokości piątego piętra. Jego skutkiem jest rozległy uraz kręgosłupa. Dzisiaj Adam porusza się na wózku inwalidzkim, ale jego marzeniem jest móc znów poruszać się samodzielnie. Zebrane środki chciałby przeznaczyć na rehabilitację i sprzęt ortopedyczny. Zbiórkę na rehabilitację Adama prowadzi Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

KRS 0000270809, cel szczegółowy: KOWAL 4068

St. sierż. rez. Krzysztof Kafara to emerytowany żołnierz. Niestety na początku roku został ranny w wypadku komunikacyjnym – stracił prawą rękę i prawą nogę. Cały czas przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie śpiączki farmakologicznej. Trwa zbiórka środków na protezy, a także na późniejsze leczenie i rehabilitację. Zbiórkę prowadzi Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”.

KRS 0000270809, cel szczegółowy: Kafara 9020

Artur Polok to były żołnierz Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Choć ma dopiero 31 lat, od dawna leczy się na nadciśnienie. Okazało się, że przyczyną dolegliwości był guz chromochłonny na prawym nadnerczu. Mimo że został usunięty, pojawiły się przerzuty. Mężczyzna czeka na kolejną skomplikowaną operację – zostanie mu usunięta część kości krzyżowej, a na jej miejsce wstawiony implant. Jednak to nie wszystko – przed żołnierzem jeszcze długa i kosztowna rehabilitacja. Zbiórkę prowadzi Fundacja Onkologiczna Alivia.

KRS: 0000358654

Kpt. mar. Leopold Tymanowski z Dywizjonu Okrętów Podwodnych uległ poważnemu wypadkowi w górach. W rezultacie wiele tygodni spędził w szpitalach, zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Ma za sobą także wiele godzin rehabilitacji. Niestety, mimo tego nadal nie może poruszać się samodzielnie. Trwa zbiórka środków na dalsze leczenie. Prowadzi ją Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”.

KRS 0000270809, cel szczegółowy: Tymanowski 8669

St. chor. sztab. rez. Tadeusz Sąsiadek to weteran misji w Syrii i Libanie. Mimo że jest już na emeryturze, nadal angażuje się w sprawy weteranów – jest między innymi członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa. Jednak jego aktywność ogranicza zdiagnozowana niedawno cukrzyca. Aby wygrać walkę z chorobą, potrzebuje pompy insulinowej – jej koszt to 17 tysięcy złotych, a to znacznie przekracza możliwości żołnierza. Zbiórkę prowadzi Fundacja Sprzymierzeni z Grom.

KRS 0000375883, cel szczegółowy: Tadeusz Sąsiadek nr 29

Pomóż małym wojownikom

Oleńka i Wiktorek to dzieci st. kpr. Pawła Wróblewskiego, weterana misji w Afganistanie, dziś żołnierza 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Rodzeństwo cierpi między innymi na padaczkowy zespół Westa, obustronny niedosłuch i opóźnienie rozwoju psychoruchowego. U Wiktorka zdiagnozowano również bardzo rzadką wadę mózgu – zespół Dandy-Walkera, jest także karmiony gastrostomią – prosto do żołądka.

Zbiórkę dla Oleńki prowadzi Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

KRS 0000037904, cel szczegółowy: 30844 Wróblewska Aleksandra

Zbiórkę dla Wiktorka prowadzi Fundacja Chorych na Zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej”

KRS 0000277339, cel szczegółowy: dla Wiktora Wróblewskiego

Nadia jest córeczką byłego żołnierza Jednostki Wojskowej Formoza – dowódcy pierwszego zespołu bojowego. Dziewczynka cierpi na wrodzoną chorobę – dystrofię mięśniową. Mimo że porusza się na wózku, jest bardzo ciekawa świata – interesuje się przyrodą, ekologią i kocha zwierzęta. Obecnie uczestniczy w eksperymentalnym programie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zbiórkę prowadzi Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

KRS 0000037904, cel szczegółowy: 2827 Nadia Kowalewska

Bruno jest synem żołnierza Jednostki Wojskowej Formoza. Po urodzeniu zdiagnozowano u niego rozszczep kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżowym, wodogłowie, niedowład nóżek i jedną stopę ułożoną w pozycji końsko-szpotawej. Dziś Bruno ma pięć lat i spore szansę na to, aby stać się samodzielnym. Aby było to możliwe, konieczna jest kosztowna i czasochłonna rehabilitacja. Zbiórkę prowadzi Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

KRS 0000037904, cel szczegółowy: 24444 Streng Bruno

Zosia, córeczka żołnierza wojsk specjalnych, urodziła się z zespołem wad ośrodkowego układu nerwowego – wodogłowiem i agenezją ciała modzelowatego. Kiedy miała siedem miesięcy, przeszła operację wstawienia zastawki komorowo-otrzewnej. Teraz dziewczynka potrzebuje intensywnej rehabilitacji. Zbiórkę prowadzi Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”.

KRS: 0000186434, cel szczegółowy: 639/S Zofia Seroka

W imieniu wszystkich potrzebujących serdecznie dziękujemy za wsparcie. Razem możemy więcej!

Jeśli prowadzona przez Ciebie organizacja, Ty albo ktoś z Twoich bliskich również potrzebuje wsparcia, koniecznie daj nam znać. Przesłane przez Ciebie informacje umieścimy w następnym zestawieniu.