Przeniesienie doczesnych szczątków abp. Stanisława Galla do katedry polowej WP

We wrześniu 2017 r. biskup polowy Józef Guzdek rozpoczął starania o sprowadzenie doczesnych szczątków arcybiskupa do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Po uzyskaniu zgody kard. Kazimierza Nycza i odpowiednich instytucji, 30 stycznia br. odbyła się ekshumacja abp. Galla z udziałem przedstawicieli archidiecezji warszawskiej i ordynariatu polowego.

Sprowadzenie doczesnych szczątków arcybiskupa do katedry polowej rozpoczyna okres przygotowania ordynariatu do setnej rocznicy powołania istnienia Biskupstwa Polowego.

Uroczystościom pogrzebowym w katedrze polowej będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, kazanie wygłosi bp Józef Guzdek, zaś liturgię „ostatniego pożegnania” poprowadzi abp Sławoj Leszek Głódź.

Abp Stanisław Gall spocznie w sarkofagu w krypcie znajdującej się w podziemiach katedry polowej obok bp. Władysława Bandurskiego, honorowego kapelana Pierwszej Brygady Legionów Polskich (1932), bp. gen. broni Tadeusza Płoskiego (+2010) oraz ks. płk. Jana Osińskiego (+2010).

Uroczystość 14 marca odbędzie się według poniższego planu:

godz. 12.00 przyjazd karawanu z trumną abp. Stanisława Galla do archikatedry św. Jana i rozpoczęcie modlitewnego czuwania.

godz. 13.30 wystawienie posterunku honorowego.

godz. 14.00 przemarsz do katedry polowej Wojska Polskiego. Trumna zostanie przewiezienia na lawecie.

godz. 14.20 powitanie przed katedrą polową a następnie złożenie trumny na katafalku we wnętrzu świątyni. Czuwanie organizacji kombatanckich i harcerzy.

godz. 15.30 Nieszpory za zmarłych

godz. 16.00 Msza św. celebrowana przez kard. Kazimierza Nycza, arcybiskupów i biskupów.

ok. godz. 17.00 liturgia „ostatniego pożegnania”

ok. 17.45 umieszczenie trumny w sarkofagu w krypcie, w podziemiach katedry polowej.

Oprac. ks. płk Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy Ordynariatu polowego