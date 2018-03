System antydronowy dla armii

Mogą zakłócać systemy łączności lub nawigacji. Mogą uszkadzać kluczowe podzespoły elektroniczne i optoelektroniczne promieniem lasera lub wiązką elektromagnetyczną. Wreszcie mogą zestrzeliwać wrogie obiekty. Wojsko szuka systemu do zwalczania nieprzyjacielskich dronów, który będzie można zainstalować na różnego typu statkach powietrznych, w tym bezzałogowych.

Nasza armia nie posiada wyspecjalizowanych systemów do zwalczania wrogich bezzałogowców. Owszem, mamy czym je zestrzeliwać – poradzą sobie z tym chociażby lufowe zestawy artylerii przeciwlotniczej – jednak w przypadku małych dronów mogą mieć poważny problem, aby w nie trafić. Dlatego wojsko chce kupić systemy dedykowane do zwalczania wrogich bezzałogowców. Inspektorat Uzbrojenia MON zaprosił do rozmów firmy, które mają w swojej ofercie tego typu rozwiązania.

Niestety, nie wiadomo, na jakie rozwiązania stawia polska armia. W zaproszeniu do dialogu technicznego Inspektorat Uzbrojenia MON ograniczył się bowiem do stwierdzenia, iż poszukiwany jest system „zdolny do wykrywania i zwalczania z powietrza bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) przeciwnika, w tym przy wykorzystaniu własnych bezzałogowców”. Oznacza to, że polskie wojsko chce się przede wszystkim dowiedzieć, jakie rozwiązania są dostępne na rynku. Przedsiębiorstwa mogą się zgłaszać do 31 marca, a spotkania powinny się odbyć do czerwca br.