Ćwiczenie ewakuacji Zespołu Łącznikowo-Monitorującego

Żołnierze kompanii manewrowej XXXVII zmiany PKW KFOR w Kosowie 6 marca uczestniczyli w ćwiczeniu ewakuacji fińskiego Zespołu Łącznikowo-Monitorującego.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że w pobliżu miejsca zakwaterowania LMT (ang. Liasion Monitoring Team) odbywają się demonstracje i zamieszki, a protestujący robią się coraz bardziej agresywni. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy demonstranci próbowali siłą wtargnąć do siedziby zespołu LMT. W wyniku zamieszek jeden z żołnierzy armii fińskiej został ciężko ranny i wymagał specjalistycznej pomocy. W wyniku narastającego niebezpieczeństwa do rejonu zamieszek zostali wezwani żołnierze kompanii manewrowej, którzy w tym czasie pełnili dyżur sił szybkiego reagowania QRF (ang. Quick Reaction Force). Po dotarciu do rejonu, żołnierze kompanii przystąpili do zabezpieczenia budynku Zespołu Łącznikowo-Monitorującego, wystawiając ubezpieczenia i blokady dróg. W pierwszej kolejności została udzielona pomoc rannemu żołnierzowi. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia poszkodowanego przez ratownika medycznego, została podjęta decyzja o transporcie rannego przy użyciu śmigłowca ewakuacji medycznej (ang. MEDEVAC). Następnie została przeprowadzona ewakuacja całego stanu osobowego LMT, który został przetransportowany do bazy Film City.

Takie założenia ćwiczenia pozwalają na pełne zastosowanie wszystkich procedur ewakuacji. Od momentu wysłania sygnału przez zagrożony personel do czasu ich podjęcia żołnierze musieli spakować wszystkie ważne dokumenty, mapy, sprzęt i broń.