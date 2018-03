Pierwsze artyleryjskie salwy

Strzelania amunicją bojową przez dywizjon artylerii rakietowej WR-40 Langusta i strzelania z broni pokładowej obsług 152 mm armatohaubic Dana zakończyły tydzień szkoleniowy pododdziałów 23 Pułku Artylerii na OSPWL Żagań.

Wczesnym rankiem 8 marca baterie artylerii rakietowej przemieściły się do rejonu wyjściowego, a kilkanaście minut później po załadunku rakiet na wyrzutnie, zajęły rejon stanowisk ogniowych, gdzie osiągnęły gotowość do wykonania zadań. Był to ich pierwszy tegoroczny sprawdzian w realizacji zadań ogniowych amunicją bojową, które ćwiczące baterie realizowały do późnych godzin wieczornych.

Dzień później odbyły się zajęcia dywizjonu artylerii samobieżnej, podczas których działony wykonywały zadania ogniowe z broni pokładowej 152 mm AHS Dana – 12,7 mm karabinu maszynowego DszKM, w ramach szkolenia w zakresie prowadzenia ognia do środków napadu powietrznego.