19. rocznica wejścia Polski do NATO

W naszym kalendarzu mamy wiele dat ważnych dla historii Polski. Jedną z nich jest 12 marca. To dzień, w którym w 1999 roku Rzeczpospolita Polska została oficjalnie przyjęta w poczet państw tworzących Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO.



19 lat członkostwa zbudowało w nas poczucie bezpieczeństwa i bliskiej współpracy z sojusznikami. Systematycznie wzrasta pozycja jaką Polska zajmuje w Sojuszu. Potwierdził to szczyt NATO zorganizowany w Warszawie w lipcu 2016 roku. Polski głos jest uważnie słuchany w trakcie debat. Przeznaczając na armię co najmniej 2 procent produktu krajowego brutto jesteśmy jednym z liderów Sojuszu.

Nasz kraj ma silną pozycję w NATO. Obecność polskich żołnierzy w misjach zagranicznych prowadzonych pod flagą Sojuszu jest wyraźnym sygnałem, że troszczymy się o bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym. Polskie samoloty pod niebem Iraku i państw bałtyckich, okręty operujące na morzach, czy kontyngenty wojskowe to nasz realny wkład w bezpieczeństwo świata.

Udzielając gościny sojusznikom z NATO sami angażujemy się w działania na rzecz bezpieczeństwa zarówno na wschodniej jak i południowej flance. Od dwóch dekad polscy żołnierze i pracownicy służą w strukturach politycznych i wojskowych NATO. To oni stanowią polski wkład w dokonania Sojuszu. Dziś myśląc o NATO pamiętajmy, że jesteśmy jego ważną częścią. W dniu rocznicy dziękuję tym, którzy przyczyniają się do umocnienia tej organizacji. Nam wszystkim życzę, by Sojusz się umacniał, bo silny Sojusz to bezpieczna Polska.