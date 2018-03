Buzdygany wręczone!

Różni nas kolor munduru, wykształcenie i długość służby, ale łączy brak zgody na bylejakość. Swoją pracę dla Polski każdy z nas stara się wykonywać jak najlepiej – powiedział gen. broni Andrzej Fałkowski, odbierając Buzdygana, nagrodę miesięcznika „Polska Zbrojna”. Dziś w Warszawie redakcja wojskowego pisma wręczyła je siedmiu wyjątkowym ludziom.

Po raz 24. redakcja miesięcznika „Polska Zbrojna” przyznała swoje wyróżnienia – Buzdygany. Do ponad 200 osób, które zostały w ciągu tych lat uhonorowane dołączyło siedem kolejnych. Laureaci swoją służbą i pracą udowodnili, że „chcieć to móc” i na rzecz rozwoju Wojska Polskiego i bezpieczeństwa Polski można działać na bardzo wielu polach.



W tym roku Buzdygana odebrali:

– prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, za przywracanie tożsamości bohaterom skazanym na zapomnienie;

– gen. broni Andrzej Fałkowski, Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli, za wygrane bitwy na polu dyplomacji;

– ksiądz por. Marek Rycio, kapelan Garnizonu Lidzbark Warmiński, za posługę kapelana, która wymyka się schematom;

– „Sikor”, żołnierz Jednostki Wojskowej Komandosów, medyk, dzięki któremu żołnierze na polu walki zyskują poczucie bezpieczeństwa;

– kmdr ppor. Michał Dziugan, dowódca ORP „Kormoran”, za wkład w budowę najnowocześniejszego okrętu marynarki wojennej;

– ppłk Jarosław Wyszecki, komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, za wprowadzenie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań w systemie strzelania na poligonie.



Tradycyjnie jedną z nagród przyznali czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl. W tym roku otrzymał ją dr Tomasz Sanak, ratownik medyczny, instruktor i twórca programów szkoleniowych z zakresu medycyny pola walki. W internetowym plebiscycie zdobył aż 52 procent głosów.



– Wasze działania wzmacniają Wojsko Polskie, wpływają na jego prestiż i budzą społeczne zaufanie. Są skuteczne, niewymuszone, wynikają z prawdziwego zaangażowania i zawodowej pasji – napisał w liście skierowanym do laureatów Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Serdecznie gratuluje. Życzę Wam wytrwałości, energii i kolejnych sukcesów – dodał.



Jak podczas uroczystości podkreślał Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, ,,buzdygan, to znana od wieków broń, ale również oznaka godności i przywództwa, tym samym uznanie dla wybitnych predyspozycji”. – Nagrodzeni czasem mówią nawet o brzemieniu nagrody, o zobowiązaniu wynikającym z jej przyznania. Jej prestiż w wojsku znakomicie obrazuje proces wyłaniania laureatów, gdzie samo środowisko dba, by to grono było elitą elit – mówił. Szef WIW przypomniał, że nagrody przyznaje kapituła, którą tworzą laureaci nagrody z poprzedniego roku. A ci, pytani czym kierowali się wybierając laureatów, odpowiadali, że starali się wskazać osoby, które „spalają się w służbie, nigdy się nie oszczędzają, a jednocześnie sprawiają, że inni chcą za nimi podążać, tworząc rzeczy wielkie, potrzebne wojsku i niezbędne Polsce”.





W imieniu nagrodzonych głos zabrał gen. Fałkowski. – Różni nas kolor munduru, wykształcenie i długość służby, ale mamy też cechy wspólne – nie zgadzamy się na bylejakość, potrafimy powiedzieć nie, a najważniejsza jest dla nas Ojczyzna – mówił. – Czy zasłużyłem? Będę sobie zadawał to pytanie, ale jest to na pewno doskonałe zwieńczenie 40 lat służby – podkreślił.



Podczas gali wręczenia nagród Buzdygany, staraliśmy się także podkreślić, że odbywa się ona w wyjątkowym momencie – w roku, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. – Mija wiek, odkąd nasi przodkowie ujrzeli „jutrzenkę swobody”. Obudzili ducha Wojska Polskiego tak potężnie, że niebawem dokonali cudu, zwyciężyli coś co wydawało się niezwyciężone – mówił podczas uroczystości Maciej Podczaski, dyrektor WIW. – Naszym obowiązkiem jest wdzięczna pamięć i kontynuowanie ich dzieła. A naszym horyzontem w życiu i pracy zawsze i wszędzie niech będzie Najjaśniejsza Rzeczypospolita podkreślił.



Uroczystą 24. Galę Buzdygany swoim występem uświetnił pianista i satyryk – Waldemar Malicki.





Mecenasem Gali Buzdygany była Polska Grupa Zbrojeniowa, a złotym partnerem – Grupa Lotos. Srebrni partnerzy to WITU, WZM, Grupa WB, Mesko, Agencja Mienia Wojskowego, AMW Hotele, AMW Kwatera, AMW Rewita, PSGaz, a brązowi, WZU, Fabryka Broni, MSPO, ITWL, PCO, Cenzin, POLSA, Kongsberg, PIT RADWAR i Microsoft. Przy organizacji uroczystości wspierał nas również Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa. Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom i instytucjom.



Buzdygany to nagrody przyznawane przez miesięcznik „Polska Zbrojna” od 1994 roku. Otrzymują je osoby nietuzinkowe, które dzięki pasji i zaangażowaniu wpływają na rozwój Sił Zbrojnych RP oraz wspierają żołnierzy podczas codziennej służby. Od pięciu lat swoja statuetkę przyznają także Internauci, czytelnicy portalu polska-zbrojna.pl. Do tej pory posrebrzaną replikę XVI-wiecznej oznaki godności rotmistrzowskiej otrzymało ponad 200 osób.