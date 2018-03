Senat przyjął tzw. ustawę degradacyjną

8 marca br. Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę degradacyjną o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.





Ustawa pozwala na pozbawienie stopnia wojskowego osób, które w imię totalitarnej ideologii komunistycznej kierowały armię przeciwko własnemu narodowi, używały wojska do ograniczania lub pozbawiania jednostek podstawowych praw oraz dokonywały prześladowań ze względu na pochodzenie i przekonania religijne.



1 marca projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów.



– Jest to akt sprawiedliwości, na który czekaliśmy wszyscy bardzo długo. Możemy powiedzieć, że – jak się wtedy mówiło – wrona orła nie pokona i rzeczywiście orzeł zwycięży – mówił minister Mariusz Błaszczak po przyjęciu przez Radę Ministrów tzw. "Ustawy degradacyjnej”.



Według zapisów ustawy Członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego stracą z mocy prawa stopień wojskowy.

Zgodnie z przepisami pozbawia się stopnia wojskowego osobę, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, albo żołnierza rezerwy, posiadających stopień wojskowy Marszałka Polski, generałów albo admirałów, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu w następujący sposób:



• pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze, kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943–1956 lub uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;

• wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;

• będąc sędziami lub prokuratorami w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w jednostkach podległych wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na ich działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski albo oskarżali ich w tych sprawach;

• pełniąc funkcje służbowe inicjowali prześladowania żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie lub dopuszczali się tych prześladowań.



Ustawa przewiduje, że postanowienie w sprawie pozbawienia stopnia będzie wydawał Minister Obrony Narodowej za zgodą Prezydenta. Postępowanie dotyczące odebrania stopni będzie inicjowane z urzędu lub na wniosek Premiera, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z inicjatywą będą mogły wystąpić także stowarzyszenia zrzeszające kombatantów, weteranów lub żołnierzy



Źródło: MON