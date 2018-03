Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim

Pierwsza Dama podkreślała, iż z roku na rok we wszystkich formacjach mundurowych służy coraz więcej pań. – Kobiety wnoszą do zawodów postrzeganych jako męskie profesjonalizm, umiejętność podejmowania decyzji, gotowość do poświęceń, cierpliwość w działaniu, dokładność, a także typowo kobiecą empatię wobec drugiego człowieka. Dzięki silnej motywacji kobiet do podejmowania wyzwań, sprawy bezpieczeństwa przestały być domeną tylko i wyłącznie mężczyzn – przekonywała prezydentowa.

Agata Kornhauser-Duda przypomniała, że ,,ekspansja kobiet w demokratycznych krajach nastąpiła dopiero na przełomie XX i XXI wieku’’. W Polsce pierwszą służbą, która zaprosiła panie w swoje szeregi była Straż Więzienna. Dziś w tej formacji kobiety stanowią 18 procent zatrudnionych. Ale procentowo najwięcej pań służy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Straży Granicznej – jest to odpowiednio 30 i 25 procent. Natomiast jeśli chodzi o największą liczbę funkcjonariuszek, prym wiedzie Ochotnicza Straż Pożarna, w której jest aż 60 tys. pań.

– W Wojsku Polskim służy sześć tysięcy pań. Myślę, że powinno być ich więcej – zauważyła Pierwsza Dama. Podkreśliła jednak, że panie służą we wszystkich rodzajach wojsk i coraz częściej są uczestniczkami operacji wojskowych poza granicami kraju. – W historii wojskowości polskiej mieliśmy do tej pory tylko dwie kobiety w randze generała brygady. Ale mam nadzieję i bardzo liczę na to, że w niedługim czasie kobieta znów dostanie nominację generalską – zaznaczyła.

Niespodzianka od prezydenta

Życzenia kobietom – żołnierzom i funkcjonariuszkom złożył także Andrzej Duda. W spocie przygotowanym z okazji 8 marca prezydent podziękował za ofiarność i zaangażowanie, jakie kobiety wkładają w swoją służbę. – Cieszy mnie rosnąca liczba kobiet noszących mundury. Sumienność i odwaga z jaką wypełniają panie powierzone zadania, zasługują na najwyższe uznanie i są kontynuacją wspaniałych tradycji kobiet walczących w wojnie polsko-bolszewickiej, Armii Krajowej i innych historycznych formacjach – mówił.

Niespodziewanie prezydent dołączył do pań pod koniec uroczystości, aby osobiście złożyć życzenia.

Specyfika służby

W Pałacu Prezydenckim odbyła się także debata, podczas której reprezentantki różnych jednostek i instytucji opowiadały o specyfice swojej służby. Siły Zbrojne RP reprezentowała kpt. Marta Bialik z 1 Brygady Pancernej z Wesołej. – Wiele osób decyduje się wstąpić w szeregi służb mundurowych ze względu na miłość do ojczyzny. Patriota to dobry obywatel, który płaci podatki i dba o środowisko. Patriotyzm ma wiele wymiarów, a służba w mundurze to najwyższy wymiar poświęcenia dla ojczyzny – przekonywała kpt. Bialik.

O wyzwaniach, motywacji i codziennych obowiązkach opowiadały także przedstawicielki Policji, Straży Pożarnej, Granicznej, SOP-u czy Służby Więziennej.

– W służbie w Straży najważniejsze jest zaufanie. Pracujemy w dwuosobowych zespołach i trzeba mieć pewność, że w każdej sytuacji można liczyć na partnera. Bo w naszej pracy żadna sytuacja nie zdarza się dwa razy. Każdy pożar czy wypadek jest inny – mówiła mł. bryg. Izabela Wojciechowska z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. – Życzę każdemu, żeby odczuł taką dumę, która nas rozpiera, kiedy w mundurze oddajemy honory podczas wciągania na maszt flagi państwowej – mówiła chor. sztab. Anna Mucha z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Spotkanie poprowadził dziennikarz Maciej Kurzajewski. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Głównej Policji oraz zespołu Audio Feels.