Dzień Kobiet w armii

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej spotkał się w czwartek w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego z kobietami, które służą w Wojsku Polskim. Zaproszenie przyjęły przedstawicielki wszystkich rodzajów sił zbrojnych. – Panie zawsze uczyły nas męstwa, godności i odwagi – mówił szef resortu. Zapowiedział też zmiany w Radzie ds. Kobiet, organie doradczym MON.

– Żeby połączyć obowiązki służbowe z rodzinnymi trzeba mieć wielką siłę i energię. To powód do najwyższego uznania i najwyższego szacunku – mówił podczas dzisiejszego spotkania z okazji Dnia Kobiet Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Chciałbym podziękować paniom, żołnierzom Wojska Polskiego za codzienną służbę. W armii służy prawie 6 tys. kobiet, a wśród pracowników jest ich prawie 23 tys. One są naszą siłą – podkreślił.

Szef MON-u zaznaczył także, że uroczystość odbywa się w roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. – Kiedy wybijaliśmy się na niepodległość, to także postawa pań, żon i matek, które wychowywały swoich synów w poczuciu patriotyzmu, zaowocowała tym, że Polska stała się krajem niepodległym, że wróciła na mapę Europy – mówił.



Film: MON

Minister poinformował także, że podjął decyzję o wzmocnieniu Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP, która jest jego organem doradczym. – Od teraz przewodnicząca Rady będzie podlegała bezpośrednio szefowi resortu obrony. Dzięki temu kontakt będzie łatwiejszy, a reakcja w sytuacjach kryzysowych będzie mogła być skuteczniejsza – podkreślił szef MON-u. Zostanie też przeprowadzony „przegląd procedur związanych z reakcją w sytuacjach kryzysowych, kiedy dochodzi do konfliktów na tle relacji interpersonalnych”. W jednostkach wojskowych zostaną powołani pełnomocnicy ds. kobiet, już od szczebla batalionu, a ich obowiązkiem będzie informowanie Rady ds. Kobiet o każdym przypadku naruszenia stosunków interpersonalnych.

– Chciałabym podziękować za szybką reakcję na nasze postulaty oraz wzmocnienie roli Rady ds. Kobiet – mówiła jej przewodnicząca, ppłk Beata Targońska. – Każda z nas otrzymała mandat zaufania od naszych koleżanek w służbie, a dziś otrzymałyśmy go od ministra. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom i zadaniom, które są przed nami stawiane – dodała.

Podczas dzisiejszego spotkania, szef resortu obrony odniósł się także do spotkania z kombatantkami powstania warszawskiego, które odbyło się wczoraj. – Podziękowałem tym paniom nie tylko za odważną postawę w tych niezwykle trudnych czasach, ale także za wychowywanie kolejnych pokoleń, pokazywanie im, jak ważny jest patriotyzm – mówił.

Podczas uroczystości szef MON-u wręczył kobietom upominki. Uroczystość uświetnił występ muzyków w mundurach z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

W Wojsku Polskim służy obecnie 5829 kobiet w służbie zawodowej, co stanowi 5,73 proc. pełnego stanu osobowego żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową. W korpusie oficerskim służy 1525 kobiet, podoficerskim – 897, a szeregowych zawodowych jest 3407. Najwięcej kobiet służy w wojskach lądowych – 2219, w siłach powietrznych – 806, w marynarce wojennej – 443, w wojskach specjalnych – 74, a w Wojskach Obrony Terytorialnej – 92.

W samym Ministerstwie Obrony Narodowej służy 30 kobiet, w Sztabie Generalnym WP – 4, w Dowództwie Generalnym i jednostkach podległych 1096 kobiet, w Dowództwie Operacyjnym – 50, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych – 421, w Żandarmerii Wojskowej – 166, w Dowództwie Garnizonu Warszawa – 126, a w jednostkach organizacyjnych wojskowej służby zdrowia – 44. W rezerwie kadrowej znajduje się natomiast 31 kobiet.