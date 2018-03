Druga edycja „Spotkań Katyńskich” w WAT

REKLAMA

Główny pomysłodawca organizacji spotkań, prezes Komitetu Katyńskiego i poseł na Sejm RP Andrzej Melak zwrócił uwagę na potrzebę upamiętniania tradycji historycznych naszej Ojczyzny. „Nie można żyć z nadzieją na lepszą przyszłość jeżeli nie zna się przeszłości i nie zna się teraźniejszości. Stosunki z Rosją Sowiecką od samego powstania Rzeczpospolitej Polskiej odrodzonej 100 lat temu, naznaczone są cierpieniem, prowokacjami, wielkim bólem całego narodu i obojętnością świata na to, co się działo. 55% kadry oficerskiej II Rzeczypospolitej zostało w sposób haniebny zamordowanych na rozkaz najwyższych władz Związku Radzieckiego strzałem w tył głowy. Łamali konwencje i porozumienia wojenne. Mordowali Polaków tylko dlatego, że Polacy byli wierni złożonej Rzeczypospolitej przysiędze. Niektórzy byli bardzo młodymi oficerami, ale byli także wśród nich seniorzy, generałowie, którzy liczyli ponad 70 lat. Wszystkich cechowała jedność w trwaniu i wierności Rzeczypospolitej. Wy, przyszli obrońcy Rzeczypospolitej, musicie poznać te wydarzenia, by być świadomymi tego, co zdarzyło się przed 78 laty i co w każdej chwili powtórzyć się może. Musimy być świadomi, czujni, odważni i zwarci. (…) Warto kochać Polskę, warto dla niej żyć, warto poznać historię tak bardzo chwalebną” – mówił poseł Andrzej Melak.

Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński podkreślił: „II sesją Spotkań Katyńskich przypominamy stosunek sowieckiej Rosji do Polski i Polaków w dwudziestoleciu poprzedzającym zbrodnię katyńską. (…) Katyń, to nie tylko dramat niewoli i ludobójstwa tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, korpusu obrony pogranicza oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennych zabijanych w wielu miejscach kaźni. Katyń, to prawda o zabijaniu polskich elit. Przez długie lata ukrywano prawdę, przemilczaną przez wielkie mocarstwa. Katyń, to owoc zbrodniczego systemu bolszewickiego, ideologii marksistowskiej. Żaden trybunał międzynarodowy nie osądził tych zbrodni. (…) Dzisiejsze spotkanie jest też oddaniem hołdu tym, którzy w czasach komunistycznego zniewolenia nie bali się głosić prawdy.”

Szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki dziękując w imieniu ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka za inicjatywę oraz organizację „Spotkań Katyńskich” powiedział: „Zbrodnia katyńska rzuca światło na charakter stosunków polsko-sowieckich, ale także na charakter stosunków polsko-rosyjskich dziś i w przyszłości. Jeszcze w 2010 r. niemal w przed dzień katastrofy smoleńskiej, naczelne organy Federacji Rosyjskiej zaprzeczały zbrodni katyńskiej i dzieje się tak niestety w ostatnich latach. Dzieje się tak, ponieważ kierownictwo sowieckie nie dopuszczało, aby można było przedstawić inną wersję historii II wojny światowej, niż tylko historię bohaterskiego oporu Związku Sowieckiego przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy, a wyparto dwa lata bliskiej współpracy Hitlera i Stalina. (…) Jeśli my nie będziemy zabiegać o prawdę historyczną to nikt za nas tego nie zrobi”.

Wykłady dr. Witolda Wasilewskiego z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie nt. „Stosunków polsko-sowieckich w okresie międzywojennym” oraz dr. Krzysztofa Jabłonki „Wielka zagłada. Akcja antypolska 1937-1939” wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy. Rektor-komendant WAT dziękując za wystąpienia, wręczył prelegentom medale pamiątkowe Wojskowej Akademii Technicznej.

Spotkanie z historią zakończyła projekcja filmu produkcji Telewizji Polskiej pt. „Marchlewszczyzna – Polska Republika Radziecka” w reżyserii Grzegorza Górnego i Rafała Smoczyńskiego. Film opowiada o istniejącej w latach 1925–1935 „polskiej republice sowieckiej”, tzw. Marchlewszczyźnie, autonomicznej polskiej jednostce administracyjnej utworzonej w ZSRS, w obwodzie wołyńskim Ukraińskiej SRS.

W II edycji „Spotkań Katyńskich” udział wzięli prezes Komitetu Katyńskiego i poseł na Sejm RP Andrzej Melak, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, współorganizator przedsięwzięcia Marek Łukaniuk, szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki, dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, I z-ca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora, dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta, dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, z-ca szefa sztabu komendanta głównego Straży Granicznej Mariusz Telepko, burmistrz Dzielnicy Bemowo Michał Grodzki, prezes Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” Ryszard Walczak, prezes Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego „Pamięć” Jarosław Dąbrowski, osoby reprezentujące ważne instytucje państwowe, dowództwa, placówki edukacyjne i organizacje społeczne. W spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja żołnierzy zawodowych i podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej.

Tekst: Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT