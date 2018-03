Roboty do zadań specjalnych

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej kończą pierwszy etap prac badawczo-rozwojowych nad rodziną trudno wykrywalnych podwodnych robotów. Maszyny z linii AUV-S będą mogły być wykorzystywane nie tylko do zadań zwiadowczych czy przeciwminowych, lecz również do misji bojowych. Będą bowiem uzbrojone w miniaturowe torpedy osiągające prędkość prawie 50 metrów na sekundę.

Naukowcy i doktoranci z Politechniki Gdańskiej od ponad trzech lat pracują nad rodziną nowych, morskich bezzałogowych pojazdów AUV – Autonomous Underwater Vehicles. Jak podkreśla dr hab. inż. Mirosław Gerigk z Katedry Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego, który kieruje badaniami, będą to maszyny unikatowe w skali międzynarodowej. – To będą podwodne roboty typu stealth, czyli o znacząco obniżonym poziomie wykrywalności – wyjaśnia naukowiec. – Naszym podstawowym celem jest zredukowanie do minimum wytwarzanych przez pojazdy tzw. szumów hydrodynamicznych, czyli hałasu, drgań, wydzielanego ciepła czy pola elektromagnetycznego. Wszystko po to, aby w minimalnym stopniu generowały one własne pole hydrodynamiczne oraz hydroakustyczne – dodaje. Jak podkreśla konstruktor, właśnie ze względu na swoje właściwości w zakresie wykrywania, projekty robotów noszą nazwę AUV-S, od „S” jak stealth (niewidzialność, trudnowykrywalność).

Podstawowa wersja robota będzie miała masę około 350 kg i przy ponad dwóch metrach długości, metrze szerokości i około czterdziestu centymetrach wysokości osiągnie pod wodą prędkość maksymalną 2 m/s. Obiekt w trybie „czuwania” będzie w stanie spędzić pod wodą około 6 godzin, a w trybie „misji” – wymagającej pokonywania większych odległości oraz częstej zmiany głębokości, około 2 godzin. W trybie „uśpionym” podwodną misję będzie można znacznie przedłużyć.