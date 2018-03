Pilecki i Inka na zwycięskim muralu

Danuta Siedzikówna „Inka” oraz płk Witold Pilecki zostaną uwiecznieni na muralu, którego projekt przygotowała Wioleta Rusnarczyk. Licealistka z Brzegu wygrała konkurs „Wierni przysiędze” zorganizowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego finał odbył się w Muzeum Katyńskim dzień po obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na ogłoszony w listopadzie 2017 roku przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej konkurs wpłynęło niemal 30 prac. – Były to projekty murali wykonane wyłącznie przez uczniów klas mundurowych, którzy uczą się w szkołach objętych pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej – wyjaśnia Anna Dąb-Kostrzewska z WCEO. Prócz pracy plastycznej uczniowie musieli również napisać esej, w którym opisują postać lub postaci przedstawione w projekcie muralu. W pierwszym etapie konkursu jury wybrało 10 finałowych prac. – Biorąc pod uwagę wysoki poziom nadesłanych prac, zadanie nie było łatwe. Ale najlepszy projekt miał zostać wyłoniony dopiero w drugim etapie konkursu „Wierni przysiędze” – wyjaśnia Dąb-Kostrzewska.

Autorzy dziesięciu prac zostali zaproszeni do Warszawy, gdzie opowiadali jury o tym, dlaczego zdecydowali się umieścić na swoich projektach akurat te postaci. – Drugi etap konkursu odbył się 2 marca, ale poprzedniego dnia – wspólnie z uczestnikami obu etapów – uczestniczyliśmy w stołecznych uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – opowiada Anna Dąb-Kostrzewska. Dzień później uczniowie rozmawiali o swoich pracach z członkami jury. – Od samego początku zakładaliśmy, że praca plastyczna nie może być najważniejsza. Chcieliśmy, by autorzy projektów byli świadomi tego, co przedstawiają. Dlatego podczas rozmów sprawdzaliśmy również ich wiedzę – wyjaśnia Dąb-Kostrzewska.