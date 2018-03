Zwiadowcy na 5

Dwudniowe zawody obejmowały 5 konkurencji. Pierwszego dnia zwiadowcy musieli wykazać się w prowadzeniu obserwacji. W czasie 45 minut każda z drużyn miała do wykrycia 20 celów rozmieszczony w odległości od 400 do 1000 metrów. Wykrycie obejmowało określenie dokładności położenia na kierunku, odległości oraz wykonanie szkicu. Następnym sprawdzeniem było wykonanie normy numer 2 i 3 ze szkolenia ogniowego, która polega na sprawnym rozłożeniu i złożeniu swojej broni. Poniedziałkowe zawody zakończyło identyfikowanie sylwetek sprzętu bojowego. 15 zdjęć sprzętu armii innych państw i zaledwie 10 sekund na rozpoznanie każdej z nich.

Wtorek stanowił sprawdzenie ogniowe zwiadowców. Strzelanie na celność na odległość 100 metrów do tarczy o wymiarze 75 cm x 75 cm to nie rozgrzewka do oka zawodników lecz pierwsza punktowana konkurencja. Całość rywalizacji kończyła najbardziej wymagająca konkurencja kierowanie ogniem poddziału. To podczas tego zadania liczyło się odpowiednie zgranie umiejętności wszystkich zawodników. Na ostateczną ocenę tego zadania miała ilość trafionych celów, czas wykonanego zadania oraz ilość zwróconej amunicji.

Po rozegraniu 5 konkurencji komisja ogłosiła zwycięzców rozpoznawczych zawodów. Klasyfikacja końcowa przestawia się następująco:

1. 2 drużyna rozpoznawcza z 17 kompanii rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich

2. 1 drużyna rozpoznawcza z 17 kompanii rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich

3. drużyna rozpoznawcza z 15 batalionu Ułanów Poznańskich

4. drużyna rozpoznawcza z 1 batalionu zmotoryzowanego Ziemi Rzeszowskiej

5. drużyna rozpoznawcza z 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich

„Głównym celem zawodów było sprawdzenie poziomu wyszkolenia zwiadowców, jak również wyłonienie najlepszego pododdziału rozpoznawczego 17WBZ, który będzie reprezentował Brygadę podczas zawodów użyteczno-bojowych plutonów rozpoznawczych 11Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Ponadto zawody użyteczno-bojowe stanowią sposobność do sprawdzenia poziomu wyszkolenia pododdziałów rozpoznawczych brygady” – podsumował kapitan Piotr Dąbrowski, oficer sekcji rozpoznania oraz kierownik komisji tegorocznych zawodów.

Kolejną okazję do zaprezentowania posiadanych umiejętności i poziomu wyszkolenia zwiadowcy 17WBZ będą mieli podczas zawodów rozpoznawczych na szczeblu Dywizji, które odbędą się końcem marca. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała „Czarną Dywizję” na Centralnych Zawodach Użyteczno-Bojowych podczas letniego zgrupowania wojsk rozpoznania i walki elektronicznej w Wędrzynie.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk