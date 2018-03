Szkolenie rotacyjne kompanii NSR zakończone

Zastępca komendanta CPdMZ ppłk Grzegorz Wtykło w imieniu komendanta płk. Pawła Chabielskiego wyraził swoje zadowolenie z efektów szkolenia, a także podziękował żołnierzom NSR za prospołeczną postawę i zaangażowanie się w akcję honorowego dawstwa krwi zorganizowaną przez HDK 500 przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

„Dziękuję żołnierzom NSR za bezcenny dar jaki złożyliście w trakcie tych ćwiczeń, dar krwi. Jest to tym cenniejsze, że krwi wciąż brakuje, a żołnierską powinnością jest się nią dzielić. Serdecznie wam za to dziękuję.” – powiedział ppłk Wtykło, zwracając się do żołnierzy NSR.

W trakcie szkolenia żołnierze NSR wzięli również udział w konkursie wiedzy na temat „1000 lat Oręża Polskiego – 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Konkurs zorganizował kielecki oddział IPN, którego reprezentował pan Leszek Bukowski oraz wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Dla Ponidzia” pan Łukasz Łaganowski.

Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz defilada wojskowa.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty o odbytych ćwiczeniach.

Tekst: por. Katarzyna Rzadkowska