WOT czerpią z tradycji AK

REKLAMA

To jednak nie wszystko. Odwołując się do Armii Krajowej, Dowództwo WOT-u podkreśla także, że terytorialsi, jak niegdyś akowcy, mają bardzo silną motywację do służby i kierują się tymi samymi przekonaniami. Jak zaznacza gen. Kukuła, jest to gotowość do obrony własnej ojczyzny. Z tego też powodu żołnierze podczas składania przysięgi wojskowej ślubują na historyczne sztandary AK.

– Tradycje Armii Krajowej nie były dotąd dostatecznie dobrze zagospodarowane w wojskowej świadomości. Oczywiście ich spadkobiercami są wojska specjalne, np. jednostka GROM, która dziedziczy tradycje cichociemnych spadochroniarzy AK czy Jednostka Wojskowa Komandosów, która kultywuje pamięć o batalionach AK: Parasol, Miotła i Zośka – mówi gen. Kukuła. – Ale trzeba pamiętać, że Armia Krajowa była potężną formacją. Wybitnie terytorialną, więc nic dziwnego, że sięgamy właśnie do tych źródeł – dodaje.

Drobne gesty, wielkie znaczenie

Dotychczasowa współpraca terytorialsów i żołnierzy Armii Krajowej odbywała się na kilku płaszczyznach. WOT zapraszają kombatantów na różnego rodzaju uroczystości w Dowództwie i podległych jednostkach. – To są ważne dla obu stron spotkania, pełne emocji – podkreśla Magdalena Dobrzyńska z Dowództwa WOT-u. – Żołnierze Armii Krajowej wspierają wychowanie patriotyczne naszych żołnierzy. Są obecni podczas ważnych dla nas wydarzeń, np. w czasie uroczystości, gdy oficerowie odbierają mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Awanse przekazywane przez żołnierzy Armii Krajowej są symboliczne i mają wielkie znaczenie – podkreśla Dobrzyńska.

Kombatanci spotykają się z terytorialsami w jednostkach wojskowych i na poligonach. Np. w ubiegłym roku do żołnierzy 3 Brygady OT przyjechał ppłk prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski ps. „Czarny” z batalionu AK „Gustaw”. Oficer AK opowiadał żołnierzom o swojej służbie i doświadczeniach z powstania warszawskiego. Prof. Majkowski wspierał także WOT podczas pikniku „Razem Bezpieczni”, który odbył się w ubiegłym roku na błoniach stadionu narodowego. Kombatant osobiście zachęcał kandydatów do terytorialnej służby wojskowej i opowiadał im o Armii Krajowej.

– Tradycje są dla nas bardzo ważne. Dlatego oficerowie i pracownicy Dowództwa WOT-u jeździli na wojskowe Powązki, gdzie obserwowaliśmy prace ekshumacyjno-archeologiczne prof. Szwagrzyka i współpracujących z nim wolontariuszy – mówi Magdalena Dobrzyńska. – Nasi żołnierze kilkukrotnie odwiedzali też Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na Rakowieckiej w Warszawie – wylicza.

Żołnierze WOT-u organizują też różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, np. z okazji urodzin akowców. Ostatnio w DWOT świętowano np. 90. urodziny prof. Majkowskiego. Dowództwo WOT-u odpowiedziało także na potrzeby kombatantów AK, którzy byli w trudnej sytuacji materialnej. W ramach akcji pomocowej zebrano środki finansowe i przekazano Fundacji im. „Zapory” Dekutowskiego, która zajmuje się kombatantami.

Dbać o pamięć

Dowódca wojsk obrony terytorialnej wydał w ubiegłym roku rozkaz, by każdy żołnierz terytorialnej służby wojskowej zaopiekował się jedną mogiłą żołnierza AK lub innych powojennych organizacji niepodległościowych. – Terytorialsi mają nie tylko odszukać takie groby w okolicy swojego miejsca zamieszkania, nauczyć się historii takiego bohatera, ale i dbać o mogiły przy okazji różnego rodzaju świąt – podkreśla ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy DWOT.

Jakie plany na przyszłość mają terytorialsi i akowcy? Bardzo dużo dziać się będzie w świecie wirtualnym. Dowództwo WOT-u pracuje nad platformą e-learningową, na której zamieszczane będą informacje na temat dziedziczonych przez OT historii, tradycji i zasłużonych dla Polski osób. W przyszłości uruchomiony zostanie także program oparty na kodach QR (alfanumeryczny, kwadratowy kod graficzny), za pomocą których w różnych miejscach w Polsce będzie można uczyć się o historii i dokonaniach AK. Skanując kody umieszczone w ważnych dla naszej historii miejscach za pomocą telefonu lub tabletu będzie można przeczytać informację o konkretnym wydarzeniu lub bohaterze.

Prof. dr hab. Leszek Żukowski, prezes zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz gen. bryg. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienie o współpracy.

Tę współpracę obie strony sformalizowały. Podpisano umowę. – Chcemy szerzyć pamięć o Armii Krajowej i propagować przyjęte przez nią wartości, by w ten sposób budować współczesny patriotyzm terytorialsów. Umowa jest narzędziem, dzięki któremu pewne inicjatywy będziemy prowadzili pod jednym sztandarem – mówi gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Światowy Związek Żołnierzy AK, reprezentowany przez prezesa zarządu głównego, prof. Żukowskiego, zobowiązał się do merytorycznego wsparcia szkolenia żołnierzy WOT-u w zakresie kształcenia obywatelskiego, historycznego i patriotycznego. Odbywać się to będzie np. podczas spotkań kombatantów AK z żołnierzami, np. w czasie zgrupowań poligonowych lub odwiedzin w jednostkach wojskowych. Akowcy doradzać będą także przy wyborze patronów historycznych dla jednostek WOT-u, a w miarę możliwości będą uczestniczyć w przysięgach wojskowych oraz uroczystościach patriotycznych organizowanych przez wojska OT.

Z kolei Dowództwo WOT-u będzie wspierać logistycznie różnego rodzaju inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy AK. Ponadto terytorialsi będą uczestniczyć w organizowanych przez związek AK uroczystościach i przedsięwzięciach. Żołnierze wojsk obrony terytorialnej zobowiązali się także do uczestnictwa w pogrzebach akowców zgodnie z ceremoniałem wojskowym.