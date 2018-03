II edycja Międzyresortowego Seminarium

W dniach 1 – 2 marca 2918 r, na terenie Cytadeli Warszawskiej miała miejsce II edycja „Międzyresortowego Seminarium z zakresu procedowania umów międzynarodowych w środowisku wojskowym oraz statusu dowództw NATO na terytorium RP”.

Seminarium zgromadziło ponad 130 słuchaczy – w głównej mierze doradców prawnych, finansistów, logistyków, reprezentujących komórki organizacyjne MON, jednostki podległe Dowództwu Generalnemu RSZ, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądów wojskowych, Prokuratury Krajowej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czy uczelni wyższych.

Ideą seminarium było w głównej mierze zapoznanie uczestników z problematyką procedowania umów międzynarodowych oraz porozumień bilateralnych – tzw. „soft law” w resorcie ON, poznanie zagadnień odnoszących się do kwestii jurysdykcji karnej personelu wojsk obcych stacjonujących na terytorium RP, zasad finansowania oraz udogodnień HNS podczas treningów i ćwiczeń wojsk obcych na terytorium RP, jak również zagadnienia związane ze stosowaniem Protokołu Paryskiego w stosunku do dowództw NATO, mających siedzibę w Polsce.