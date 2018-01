Żołnierze w służbie dla mieszkańców Ostrołęki

Żołnierze 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego w ramach podpisanego porozumienia zbudowali most zastępczy na rzece Narew w Ostrołęce.

We wtorek, 2 stycznia, odbyła się ceremonia otwarcia przeprawy zastępczej przez rzekę Narew w Ostrołęce. W uroczystości uczestniczyły władze wojewódzkie i samorządowe z prezydentem miasta Januszem Kotowskim, duchowieństwo oraz przedstawiciele dowódcy generalnego RSZ reprezentowanego przez szefa szkolenia 16 Dywizji Zmechanizowanej ppłk. Piotra Bardygę i dowódcę 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego płk. Bogdana Prokopa. Zgodnie z zadaniem otrzymanym od dowódcy generalnego RSZ 2 Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia wykonał 2 mosty tymczasowe, o łącznej długości 240 m, na rzece Narew z konstrukcji DMS-65.

Oddany do dyspozycji mieszkańców Ostrołęki most zastępczy umożliwi sprawną komunikację w obrębie miasta na czas remontu mostu głównego. Z przeprawy tymczasowej korzystać będą przewoźnicy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, którzy posiadają pojazdy o masie całkowitej do 40 ton. Słowa podziękowania spłynęły od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych za zaangażowanie i działanie na rzecz lokalnej społeczności.