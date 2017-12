Powstanie szkoła podoficerska dla żandarmów

Na bazie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim powstanie szkoła podoficerska tej formacji. Placówka zostanie otwarta 1 lipca 2019 roku, a pierwsze kursy rozpoczną się już we wrześniu. Kształcić się tu będą m.in. szeregowi aspirujący do korpusu podoficerskiego oraz podoficerowie chcący podnieść swoje kwalifikacje. Rocznie będzie to około 100–120 żołnierzy.

Najlepsi szeregowi zawodowi, z piątkami z opiniowania i odpowiednim stażem służby, mogą ubiegać się o miejsca na kursach podoficerskich. W zależności od rodzaju sił zbrojnych, w których służy dany szeregowy, prowadzone są one w trzech szkołach – w Poznaniu, Dęblinie i Ustce. Szeregowi służący w Żandarmerii Wojskowej, niemającej własnej placówki, półroczne kursy odbywają pod patronatem Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

W praktyce obecna liczba absolwentów (60 w 2017 r.) nie zaspokaja potrzeb Żandarmerii Wojskowej pod względem obsady pierwszych stanowisk dowódczych i specjalistycznych w korpusie podoficerów. Ponadto szkolenie jest realizowane w dwóch miejscach: ogólnowojskowe jest prowadzone w stolicy Wielkopolski, a specjalistyczne – w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim. Co więcej, w przypadku szeregowych kształcących się na podoficerów ŻW, nie do końca też sprawdzają się programy kształcenia. Nie w pełni uwzględniają one chociażby specyfikę służby formacji, w tym szczegółowe zagadnienia dotyczące służby w prewencji czy pionach dochodzeniowo-śledczym i kryminalnym.