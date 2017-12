Kalendarium 2017: styczeń – marzec

Gen. Leszek Surawski zostaje szefem Sztabu Generalnego WP, a gen. Jarosław Mika – dowódcą generalnym. Zmiany zachodzą również w wojskach specjalnych. Ale pierwszy kwartał to nie tylko zmiany personalne w armii. Polscy lotnicy wylecieli na misję do Kuwejtu, a na polskich poligonach pojawili się amerykańscy żołnierze.

STYCZEŃ

Inauguracja polsko-amerykańskich ćwiczeń w Żaganiu

Ćwiczenia na poligonie Karliki w Żaganiu zainaugurowały cykl szkoleń z udziałem amerykańskich żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę w Polsce w ramach wzmacnia wschodniej flanki NATO. – Dziś Sojusz Północnoatlantycki, armia Stanów Zjednoczonych są obecne w Polsce. Oznacza to, że przestrzeń sojuszniczego bezpieczeństwa została rzeczywiście rozciągnięta na Polskę – mówił prezydent Andrzej Duda.

W uroczystości wzięli udział także minister obrony Antoni Macierewicz i wojskowi z USA, w tym: gen. broni Ben Hodges, dowódca wojsk lądowych USA w Europie. Paul Jones, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zaznaczał, że żołnierze, którzy przyjechali do Polski to „najlepsza brygada pancerna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i należąca do najlepszych sił bojowych Ameryki”. Po części oficjalnej wojska rozpoczęły szkolenie. Na poligon wyjechały amerykańskie czołgi Abrams i wozy Bradley oraz polskie Leopardy i Rosomaki.





Polscy żołnierze polecieli do Kuwejtu

W 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy, którzy wylecieli do Kuwejtu, by wziąć udział w międzynarodowej operacji „Inherent Resolve”, skierowanej przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu.

Drugą zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego utworzyło niemal 150 żołnierzy i pracowników wojska. Główne siły wystawiła 32 Baza Lotnictwa Taktycznego, a dowódcą zmiany został ppłk pil. Norbert Chojnacki. Zadania polskich żołnierzy na misji to głównie prowadzenie rozpoznania powietrznego nad terytorium Kuwejtu i Iraku.





Czernicki okrętem flagowym zespołu NATO

Na półroczną misję NATO wyruszył ze Świnoujścia okręt dowodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Otrzymał on status polskiego kontyngentu wojskowego i stał się jednostką flagową zespołu sił przeciwminowych operujących na morzach Śródziemnym, Czarnym i Egejskim.

W zespole znalazły się niszczyciele m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Rumunii. Podstawowe zadanie zespołu wiązały się z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach żeglugowych. – Misja „Czernickiego” jest dla nas niezwykle istotna. Przede wszystkim pokazujemy naszym sojusznikom, że jesteśmy gotowi skutecznie z nimi współdziałać w najbardziej newralgicznych rejonach świata – podkreślał Bartłomiej Grabski, wiceminister obrony narodowej.





Nowy „pierwszy żołnierz” RP

31 stycznia gen. broni Leszek Surawski odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akt mianowania na szefa Sztabu Generalnego. Zastąpił na tym stanowisku gen. Mieczysława Gocuła.

– Wiele rzeczy zapewne się zmieni, bo wojsko zmienia się cały czas. Ale na pewno nie zmienią się moja wiara, honor i miłość do ojczyzny – mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim gen. Surawski. Wcześniej oficer dowodził m.in. 20 Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną oraz 16 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną. Służył również w Sztabie Generalnym, był też inspektorem wojsk lądowych oraz zastępcą dowódcy generalnego.





LUTY

Generał Mika na czele Dowództwa Generalnego

Prezydent Andrzej Duda mianował gen. dyw. Jarosława Mikę na stanowisko dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Zastąpił on na tym stanowisku gen. Mirosława Różańskiego. Gen. Mika mówił, że objęcie stanowiska jest dla niego ogromnym wyzwaniem. – To odpowiedzialność, ale i dowód zaufania, za które dziękuję – mówił nowy dowódca generalny.

Zanim gen. Jarosław Mika został dowódcą generalnym, przez trzy lata stał na czele 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Wcześniej pełnił służbę w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu. Był także dowódcą Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i 20 Brygady Zmechanizowanej. Gen. Mika dwukrotnie służył poza granicami kraju. W 2007 roku w Iraku, jako asystent dowódcy dywizji, a w 2011 w Afganistanie, jako zastępca dowódcy regionu wschodniego ds. koalicyjnych.





„Bison Drawsko ʾ17”

W trwających w Polsce, a zorganizowanych przez Holendrów międzynarodowych manewrach wzięło udział 4500 żołnierzy z siedmiu państw, m.in. z Holandii, USA, Niemiec i Estonii. Wśród ćwiczących było 600 Polaków, głównie z 12 Brygady Zmechanizowanej oraz 9 Brygady Kawalerii Pancernej, a także ze skrzydeł lotnictwa taktycznego.

Manewrami dowodził gen. Jan Swillens, dowódca holenderskiej 43 Brygady Zmechanizowanej. Na poligon żołnierze przywieźli m.in. kołowe transportery opancerzone Boxer, Rosomaki, bojowe wozy piechoty CV90, niemieckie czołgi Leopard 2A6 i polskie czołgi PT-91, armatohaubice Panzerhaubitze 2000 i amerykańskie samobieżne haubice Paladin.





Anakonda w wersji zmodernizowanej

Trzy lata spędzone w świdnickich zakładach lotniczych i... wreszcie jest! W lutym do 43 Bazy Lotnictwa Morskiego powrócił pierwszy ze zmodernizowanych śmigłowców W-3.

Anakonda została wyposażona w nowy system sterowania silnikami, kamery termowizyjne sprzężone ze szperaczami, czyli reflektorami, które podczas poszukiwań oświetlają wodę bądź ląd, oraz system automatycznej identyfikacji jednostek pływających AIS. Kiedy załoga dostanie wezwanie z promu, statku czy kutra, będzie mogła na bieżąco sprawdzać, gdzie w danej chwili znajduje się jednostka potrzebująca pomocy. Jak mówią piloci, poleci do niej jak po sznurku. Modernizacja to także wymiana sprzętu ratowniczego: od kosza i pętli, które służą do wciągania rannego na pokład, po nosze i respirator. Przed modernizacją śmigłowiec miał biało-czerwone barwy, teraz ma szary kolor z pomarańczowymi elementami.





Ćwiczenia „Zima ʾ17”

W ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych „Zima ʾ17” ponad 1700 żołnierzy testowało w wirtualnej przestrzeni założenia reformy systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Celem ćwiczeń było też sprawdzenie potencjału i możliwości polskiej armii we współdziałaniu z sojusznikami.

– To były największe ćwiczenia sztabowe, jakie od wielu lat zostały przeprowadzone – mówił minister Antoni Macierewicz. Poza wojskowymi wzięli w nich udział przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i innych resortów oraz wybranych instytucji układu pozamilitarnego. Do przeprowadzenia gry strategicznej wykorzystano infrastrukturę Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej.





MARZEC

Buzdygany – nagrody dla zasłużonych

– Buzdygany to wojskowe Oscary. Potwierdzają to emocje, jakie towarzyszą procedurze wyboru laureatów, oraz wzruszenie i radość podczas ich wręczania – mówił Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy „Polski Zbrojnej”, na uroczystej gali, na której wręczone zostały nagrody.

W tym roku trafiły do: gen. bryg. Jarosława Gromadzińskiego, dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej; doktorów nauk medycznych Krzysztofa i Zbigniewa Kopocińskich, szefów Pododdziału Okulistycznego w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach; plut. Piotra Małachowskiego, żołnierza Wojskowego Zespołu Sportowego 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu, srebrnego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Rio w rzucie dyskiem; księdza kmdr. por. Radosława Michnowskiego, kapelana parafii wojskowej pw. św. Józefa w Nowym Glinniku; Sylwii Szymańskiej, psychologa, psychoterapeuty Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM. Decyzją kapituły nagrodę Buzdygan po raz pierwszy przyznano pośmiertnie. Za spięcie pięciu pokoleń Polaków klamrą żołnierskiego etosu otrzymał ją śp. gen. dyw. Janusz Brochowicz-Lewiński „Gryf”. Buzdygan internautów zdobył st. sierż. rez. Tomasz Sawicki, organizator akcji „Paczka dla bohatera”.





Brytyjczycy i Rumuni w Orzyszu

150 Brytyjczyków i 120 Rumunów razem z pododdziałami US Army od marca pełnią służbę w Batalionowej Grupie Bojowej NATO stacjonującej w Orzyszu. Sojusznicy wspólnie z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną wykonują zadania w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Do kawalerzystów z brytyjskiego pułku Light Dragoons należy rozpoznanie oraz naprowadzanie samolotów i śmigłowców. Z kolei żołnierze rumuńskiego 205 Batalionu Artylerii Przeciwlotniczej „Blue Scorpions” mają zapewniać wsparcie przeciwlotnicze.





Zmiany w wojskach specjalnych

W marcu ze stanowiska dowódcy komponentu wojsk specjalnych odszedł gen. bryg. Jerzy Gut. Zastąpił go gen. bryg. Wojciech Marchwica, który wcześniej był m.in. inspektorem wojsk specjalnych. Jego zastępcą mianowano płk. Roberta Kopackiego, dotychczasowego dowódcę JW GROM. Natomiast dowódcą tej formacji został płk Mariusz Pawluk.