Dołącz do zawodowców

15 stycznia ochotników do służby w korpusie szeregowych zawodowych zaprasza 16 Batalion Remontu Lotnisk w Jarocinie. Kwalifikacje będą prowadzone już od godziny 8.00. Jarocińska jednostka poszukuje kandydatów na w specjalnościach: obsługa spycharko-ładowarki, spycharki gąsienicowej, maszyn do budowy dróg, a także mechaników pojazdów kołowych oraz kierowców z prawem jazdy kategorii C+E.

Dwa dni później nabór do służby w trzech korpusach będzie prowadziło poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Kandydaci do służby w charakterze szeregowych, podoficerów i oficerów muszą stawić się w jednostce o 7.45. Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 57 37 11.

Terminy kwalifikacji na cały 2018 rok podał już 6 Batalion Powietrzno-Desantowy w Gliwicach. Nabór na stanowiska będzie się tu odbywał dwa razy w miesiącu. Najbliższe kwalifikacje zaplanowano na 3 i 10 stycznia. Wolne są stanowiska zarówno dla zawodowców, jak i kandydatów do NSR-u. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 111 726, 261 111 726, 261 111 718.

Choć większość jednostek nie określiła jeszcze terminów przyszłorocznych kwalifikacji, to wiadomo, że także tam nabory ruszą już po Nowym Roku. Zainteresowani kandydaci na szeregowych zawodowych będą mogli np. aplikować do służby w 15 Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi. Tu wolne są stanowiska w kilku specjalnościach, w tym kierowców, operatorów, elektroników, elektromechaników, kucharzy. Jednostka określiła także warunki, jakie powinien spełniać kandydat. To m.in. wiek poniżej 34. roku życia, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR-u lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (informacje pod nr. tel.: 261 336 244).

O etat będzie też można ubiegać się w 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie. Tu na stanowiska szeregowych poszukiwane są osoby posiadające specjalności wojskowe w grupie rakietowej i artylerii, logistyki oraz łączności i informatyki. Szczegółowe informacje o naborze i wakujących stanowiskach można uzyskać pod nr. tel.: 261 337 132.

Wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych są także w 8 Batalionie Radiotechnicznym w Lipowcu. Poszukiwani są głównie kierowcy kat. CE i D oraz ratownicy medyczni. Jednostka czeka też na kandydatów z wykształceniem technicznym, w tym: informatyków, elektryków, elektromechaników i mechaników. Więcej informacji pod nr. tel.: 261 343 250; 261 343 171.

2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu z kolei oferuje służbę w korpusie oficerskim i podoficerskim. Poszukiwani są żołnierze w specjalnościach m.in.: szef służby zdrowia, oficer-tłumacz, szef sekcji, dowódca kompanii. W korpusie podoficerskim natomiast można ubiegać się o etat m.in.: technika kompanii, operatora, starszego instruktora, dowódcy aparatowni. Na kwalifikacje należy umówić się telefonicznie (tel.: 261 437 223; 261 437 225).

Oficerów i podoficerów poszukuje też 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku. W jednostce wolne są stanowiska m.in.: młodszego lekarza, kontrolera lotniska, kontrolera ruchu naziemnego, oficera rozpoznania, technika samolotu, dowódcy klucza technicznego, dowódcy obsługi. Tu także przed stawieniem się na kwalifikacje konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny (261 536 293 lub 261 536 249).

Kandydat, który planuje stawić się na kwalifikacje, musi zabrać ze sobą wymagane dokumenty, m.in. książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego oraz dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie i kwalifikacje. W przypadku byłych żołnierzy zawodowych wymagane jest świadectwo służby, a żołnierze NSR-u muszą pokazać zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.