Sojusz polsko-brytyjski

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Gavin Williamson odwiedzili brytyjskich żołnierzy, którzy w ramach Batalionowej Grupy Bojowej stacjonują w Polsce. – Dziękujemy za waszą służbę, jesteśmy z was dumni. Pokój jest rzeczą bezcenną, a wy nam go gwarantujecie – zwrócił się do wojskowych minister Macierewicz.

Świąteczne spotkanie przedstawicieli rządów Polski i Wielkiej Brytanii odbyło się w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim, gdzie swoją bazę ma Batalionowa Grupa Bojowa. – Spotykamy się tu z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii, aby potwierdzić siłę naszego sojuszu i determinację obrony przed jakimkolwiek zagrożeniem – mówił minister Antoni Macierewicz. – Obecność w tym miejscu wojsk brytyjskich potwierdza, że Polska może być bezpieczna i że będziemy wspólnie bronić nie tylko granic Polski, ale i całej wschodniej flanki NATO – dodał.

Gavin Williamson, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii, potwierdził, iż polsko-brytyjska wizyta w jednostce, w której stacjonują żołnierze BGB, to „symbol jedności i solidarności naszych narodów”. – Razem współpracujemy, razem działamy, razem ćwiczymy i jeżeli zajdzie taka potrzeba, również razem z naszymi partnerami z NATO będziemy walczyć – mówił.

Przedstawiciele resortów obrony odnieśli się także do traktatu, który został zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dokument ten dotyczy współpracy obu państw dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. – Sojusz brytyjsko-polski został potwierdzony. Ma on głębokie korzenie historyczne i jest jedną z gwarancji bezpieczeństwa Polski i Europy – mówił o dokumencie Antoni Macierewicz. – Podpisane porozumienie jest istotnym krokiem naprzód, ponieważ pozwoli nam stawić czoła wszelkim wyzwaniom pochodzącym ze strony coraz bardziej niebezpiecznej Rosji – dodał Gavin Williamson. Traktat został zawarty wczoraj, podczas polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Wielkiej Brytanii Theresy May.

Podczas spotkania premier May podkreślała, że polscy lotnicy mieli olbrzymie zasługi podczas bitwy o Anglię w czasie II wojny światowej. – Nad niebem południowej Anglii Dywizjon 303 zestrzelił więcej wrogich samolotów niż jakikolwiek inny dywizjon w ramach sojuszniczych wojsk lotniczych – mówiła. Natomiast Mateusz Morawiecki zaznaczył, że „w wielu kwestiach, przede wszystkim tych dotyczących obronności, przedstawiciele obu rządów mówią jednym głosem”. – Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, ale nie Europę. Będzie nadal naszym kluczowym sojusznikiem w NATO i w ramach struktur zapewniających bezpieczeństwo – zapewnił szef rządu.

Decyzja o rozlokowaniu na wschodniej flance żołnierzy NATO zapadła podczas szczytu NATO, który w lipcu ubiegłego roku odbył się w Warszawie. Na mocy podjętych wówczas decyzji, w Polsce stacjonuje prawie 1000 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Chorwacji. Oprócz Polski, natowskie wojska stacjonują także na Litwie, Łotwie, a także w Estonii i Rumunii. W Rumunii i na Łotwie służbę w nich pełnią żołnierze Wojska Polskiego.