WOT przeszkolą się w Siedlcach

Siedlecka placówka będzie również ważnym ośrodkiem szkoleniowym. W tej chwili cały ciężar szkolenia spoczywa na brygadach WOT, w których ochotnicy przechodzą szkolenie podstawowe bądź wyrównawcze. – Gdy zakończy się etap budowania formacji, system szkolenia zostanie zmieniony – mówi gen. Kukuła. Zgodnie z założeniami po 2020 roku warunkiem wstąpienia do WOT będzie ukończenie dziewięciotygodniowego kursu lekkiej piechoty. – Będzie on prowadzony właśnie w CS WOT, a brygady będą prowadzić szkolenia na szczeblach powiatów i województwa – wyjaśnia dowódca WOT.

W Centrum Szkolenia będą kształcili się również podoficerowie WOT, by ograniczyć do minimum pozyskiwanie kadr z wojsk operacyjnych. – Docelowo to my będziemy zapleczem kadrowym dla wojsk operacyjnych – przekonuje gen. Wiesław Kukuła.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej będzie działało na terenie istniejących w Siedlcach koszarów. Żołnierze będą mieli do dyspozycji m.in. strzelnicę Grabianów i jej plac ćwiczeń. Ponieważ Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej będzie musiało odpowiednio zmodernizować i dostosować koszarowe budynki do swoich wymagań, CS WOT rozpocznie funkcjonowanie w okrojonej formie. – Proces formowania tej jednostki jest rozłożony na kilka lat. Początkowo będzie ona działała w ograniczonym zakresie, ale będziemy ją stopniowo rozbudowywali – zaznacza ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Centrum zostanie otwarte w przyszłym roku. Docelowo w ramach CS WOT powstanie także szkoła podoficerska, a dowództwo planuje również otwarcie ośrodka szkolenia wojsk obrony terytorialnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Obie placówki będą jednostkami podrzędnymi w stosunku do siedleckiego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i przejmą część jego obowiązków. – Centrum jako jednostka nadrzędna nadal będzie się zajmowało współpracą międzynarodową, e-learningiem oraz rozwijaniem jednolitego modelu szkolenia WOT – zapewnia ppłk Pietrzak.