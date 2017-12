1 Brygada wzmocniona Leopardami

My się nie mamy przygotowywać do odbijania straconego terenu. My mamy być przygotowani do tego, żeby strzec granic, by wróg nie wtargnął na teren Polski – mówił Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. W środę uroczyście zakończył się proces wzmacniania warszawskiej brygady batalionem czołgów Leopard 2A5 oraz 2A4.

Zgodnie z planami MON do końca tego roku 1 Brygada Pancerna w Wesołej miała zostać wzmocniona batalionem czołgów Leopard 2A5 oraz 2A4. Dziś podczas uroczystej zbiórki Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, oficjalnie ogłosił, że proces ten właśnie się zakończył. – Oto materializuje się na naszych oczach decyzja, która jest ściśle związana z zupełnie nowym spojrzeniem na strategię obronną Polski – podkreślał szef MON. – Ta nowa strategia nie polega na tym, byśmy przygotowali się do odbijania straconego terenu. My mamy być przygotowani do tego, by strzec granic Polski, by wraz z sojusznikami stworzyć taką siłę ognia, by wróg się cofnął przed zajęciem jakiejkolwiek części polskiego terenu – mówił minister.

Minister Macierewicz zaznaczał, że jest pod olbrzymim wrażeniem skuteczności i sprawności przeprowadzenia tej operacji. – Chcę serdecznie podziękować płk. Janowi Rydzowi i wszystkim jednostkom, które realizowały tę decyzję pod jego kierownictwem. To było trudne zadanie, trudne logistycznie, ale trudne też we wszystkich innych wymiarach. I trzeba było takiego żołnierza jak pan pułkownik, żeby to zadanie przyjąć i skutecznie zrealizować. Dziś ten batalion jest w pełni sprawny i w pełni zdolny do walki – mówił minister.