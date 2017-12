Medyczna pętla

Na ocenę wykonywanego zadania wpływała znajomość procedury medycznej oraz czas jej realizacji. To nie jedyne elementy, które były ważne dla instruktorów. Ze względu na specyfikę środowiska w jakim działają wojskowi ratownicy medyczni, egzaminatorzy przykładali dużą uwagę nie tylko do realizacji zasadniczego zadania, ale również do takich aspektów jak zachowanie taktyczne oraz kontakt z poszkodowanym i wsparcie psychiczne.

Poniedziałkowe zajęcia zakończyły roczny cykl szkoleń zintegrowanych dla medyków. – Zajęcia podsumowujące dały nam pogląd na wyszkolenie ratowników Wielkopolskiej Brygady oraz wskazały zagadnienia na jakich należy skupić się podczas szkolenia w przyszłym roku – podkreślił kierownik zajęć.

Medycy realizować będą kolejne szkolenie już w pierwszej połowie stycznia.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk