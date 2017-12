Mikołajowie z Kuwejtu

REKLAMA

Na koniec okazało się, że zostały jeszcze prezenty, a wszyscy już otrzymali. Jakie było zdziwienie dzieci i opiekunów jak podchorążowie powiedzieli, iż są to prezenty po prostu dla całego domu do użytku dla wszystkich. Wśród nich dzieci znalazły m.in. gry, piłki, żelazko, deskę do prasowania, a nawet mikrofalówkę. Mikołaje z Kuwejtu okazali się wyjątkowo przewidujący i dobrze poinformowani, gdyż akurat kuchenka mikrofalowa w placówce popsuła się kilka dni wcześniej.

Po rozpakowaniu prezentów gospodarze zaprosili wszystkich do stołu na świąteczny obiad, który wraz z dziećmi przygotowali. Dyrektor Rafał Tomaszewski także nie krył wzruszenia i radości. – Okres Świąt Bożego Narodzenia to szczególny czas, tym bardziej trudny dla naszych dzieci, z których każde swoim życiorysem mogłoby obdarować wielu innych. Bardzo się cieszę, iż znaleźliście Państwo czas dla nas, dla dzieci to bardzo ważne. Jest to też dla nas wyróżnienie, że właśnie studenci w mundurach, a zwłaszcza zagraniczni i jakby nie był dla nas z egzotycznego kraju zainteresowali się naszym Domem dla Dzieci i nas wspomagają. Cieszę się, że współpraca z Akademią Marynarki Wojennej jest coraz szersza i bardzo sobie cenię Państwa studentów pedagogiki. Na koniec świątecznego spotkania każdy student został obdarowany piernikiem własnoręcznie wykonanym przez dzieci.

Akademia Marynarki Wojennej współpracuje z Domem dla Dzieci w Pogórzu od kilku lat. Studenci kierunku pedagogika z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych odbywają tam praktyki. W tym roku także podchorążowie z Kuwejtu, którzy studiują w AMW, postanowili nawiązać współpracę i wspomóc dzieci, których życie nie rozpieszczało.

Tekst: kmdr por. Wojciech Mundt