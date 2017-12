To co robicie wzmacnia bezpieczeństwo Polski

Wasza służba wzmacnia siłę i bezpieczeństwo Polski. I za to dzisiaj, w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, chcę Wam podziękować – mówił minister obrony Antoni Macierewicz podczas spotkania z polskimi żołnierzami, którzy pełnią misję w Afganistanie. Szef MON rozmawiał także z przedstawicielami dowództwa misji „Resolute Support” oraz z szefem sztabu US Army.

Minister wręczył polskim żołnierzom wojsk specjalnych medale za zasługi dla obronności kraju. – To co robicie wzmacnia siłę i bezpieczeństwo Polski. I za to dzisiaj, w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, chcę Wam podziękować – mówił wręczając odznaczenia. Zapewniał też, że Polska docenia „trud i wysiłek” żołnierzy pełniących misję w Afganistanie.

Natomiast płk Grzegorz Potrzuski, dowódca VII zmiany PKW, podczas uroczystej zbiórki w Bagram chwalił podwładnych za realizację zadań na misji. – Wraz ze mną na afgańską ziemię udali się żołnierze nieprzypadkowi. Latami swojej służby udowodnili gotowość do służby ojczyźnie – zauważył.

Szef MON razem z żołnierzami uczestniczył w mszy świętej w intencji żołnierzy, którzy służą poza granicami kraju, oraz tych, którzy polegli na służbie. Przedstawiciele MON zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi polskich i amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie.

Antoni Macierewicz rozmawiał także z przedstawicielami dowództwa misji „Resolute Support” – gen. broni Richardem Cripwellem, gen. dyw. K. Smithem oraz dowódcą BAF gen. dyw. Leopoldo Quintasem. Szef polskiego resortu obrony spotkał się również z szefem sztabu US Army gen. Markiem Milleyem. Ministrowi towarzyszył m.in. gen. dyw. Sławomir Wojciechowski, dowódca operacyjny RSZ, oraz gen. bryg. Wojciech Marchwica, dowódca Centrum Operacji Specjalnych – Komponentu Wojsk Specjalnych.

Trzon VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan stanowią żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. Dowódcą jest pułkownik Grzegorz Potrzuski. W ramach misji realizowane są zadania doradczo-szkoleniowe i wsparcie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.