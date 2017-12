Nowoczesne Orliki

Przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia MON oraz PZL Okęcie podpisali we wtorek umowę na modernizację 12 samolotów PZL-130 Orlik. Dzięki temu szkolenie pilotów ma być efektywniejsze, a eksploatacja maszyn – tańsza. Pierwszy samolot ma być gotowy w kwietniu 2019 roku. Wartość kontraktu to 186 milionów złotych.

REKLAMA

Pierwszy samolot ma być gotowy w kwietniu 2019 roku, a kolejne, mają wracać do polskich sił zbrojnych co dwa miesiące. Modernizacja ma zakończyć się w październiku 2020 roku.

Wartość kontraktu to 186 mln zł. Jak zaznaczał Bartosz Kownacki, jest to bardzo dobra cena. – Długo negocjowaliśmy tę umowę. To, że posiadamy pieniądze na modernizację, nie oznacza, że nie musimy się targować – podsumował.

PZL-130 Orlik to polski samolot szkoleniowy. Obecnie 28 tego typu maszyn znajduje się na wyposażeniu 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Za ich sterami zasiadają studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Następnie podchorążowie przesiadają się do samolotów przeznaczonych do szkolenia zaawansowanego AJT, a finalnie – do myśliwców F-16.

16 z 28 samolotów Orlik zostało zmodernizowanych kilka lat temu. Unowocześnienie samolotów do wersji Garmin II dotyczyło tych samych elementów, jednak podczas prac nad wersją TC-II Advanced, mają zostać wykorzystane nowocześniejsze rozwiązania.