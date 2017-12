Łucznik celuje w przyszłość

Pierwsza partia Grotów trafiła już do wojska. To tysiąc z około 53 tys. karabinków, jakie zamówiło wojsko. Realizacja wieloletniego kontraktu na produkcję broni będzie możliwa dzięki inwestycjom w radomskiej fabryce. Zakup nowych maszyn pozwoli potroić możliwości produkcyjne. Zakład planuje także zwiększyć zatrudnienie.

15 grudnia zakończyła się dostawa do wojska partii tysiąca karabinków Grot C16 FB-M1. Pierwsze ich egzemplarze zostały uroczyście przekazane już 30 listopada. Umowę o wartości ponad 500 mln zł na dostawę do 2020 roku około 53 tys. sztuk tej broni dla wojsk obrony terytorialnej podpisano podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. – Umowa przewiduje, że pierwszy tysiąc Grotów będzie testowany przez WOT. Badania wykazały, że karabinek spełnia wymagania wojska, ale jeśli pojawią się uwagi dotyczące tej konstrukcji, to wprowadzimy zmiany. Produkcja zmodyfikowanej wersji broni rozpocznie się w lipcu przyszłego roku – mówi Adam Suliga, prezes Fabryki Broni „Łucznik”.