Sukces polskich pływaków w Brazylii

Na 49. Wojskowych Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Rio de Janeiro, biało-czerwoni zdobyli trzy złote medale, cztery srebrne oraz siedem brązowych. Dwa razy na najwyższym stopniu podium stawał szer. Tomasz Polewka, raz – szer. Kacper Majchrzak. W klasyfikacji medalowej Polacy zajęli trzecie miejsce, za Brazylijczykami i Rosjanami.

– Bardzo się cieszę ze znakomitych osiągnięć naszych zawodników. Po dużym sukcesie, jaki sześcioosobowa ekipa odniosła na ostatnich wojskowych igrzyskach w Korei Południowej, pływacy udowodnili, że warto było powiększyć reprezentację Wojska Polskiego – mówi mjr Sylwester Ostrowski, który koordynował tworzenie pływackiej reprezentacji WP przed czempionatem w Korei.

Na pływalni Komisji Sportów Aeronautycznych w Rio de Janeiro walczyło 131 pływaków z 12 państw. Do zdobycia było 38 kompletów medali. Reprezentacja Wojska Polskiego poleciała do Brazylii w 11-osobowym składzie. Najlepszy z Polaków – szer. Tomasz Polewka z wrocławskiego Wojskowego Zespołu Sportowego złote medale wywalczył na dystansie 50 i 100 m stylem grzbietowym. Na krótszym uzyskał czas 25,01 s, a na dłuższym – 54,62 s. Z kolei szer. Kacper Majchrzak, odbywający obecnie służbę przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych, nie dał żadnych szans konkurentom w finale wyścigu na 200 m stylem dowolnym. Reprezentant poznańskiej Warty wynikiem 1 min 47,18 s ustanowił nowy wojskowy rekord świata.