Para prezydencka odwiedziła żołnierzy

Chciałem Wam z całego serca podziękować za cały ten rok oddanej służby ojczyźnie. A także podziękować z całego serca Waszym bliskim za poświęcenie, bo to specyficzna służba, bardzo często daleko od domu – mówił prezydent Andrzej Duda, składając życzenia żołnierzom Wojska Polskiego. Spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się dziś w Centrum Konferencyjnym MON.

Podczas uroczystości prezydentowi towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Resort obrony reprezentował natomiast wiceminister Bartłomiej Grabski oraz dowódcy sił zbrojnych, m.in. gen. broni Michał Sikora, pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

Prezydent podkreślał, że „wojsko to bardzo szczególne środowisko, głęboko poświęcone służbie ojczyźnie”. – W każdej chwili jesteście gotowi stanąć do obrony granic Rzeczypospolitej, nieść pomoc współobywatelom i reprezentować ojczyznę poza jej granicami. Chciałem Wam za to z całego serca podziękować – mówił prezydent, składając podziękowania także rodzinom żołnierzy. – Wasza służba odbywa się często daleko od domu i jest związana z niepokojem najbliższych o życie, zdrowie i szczęśliwy powrót – dodał.