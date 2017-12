Groty przyjęte zgodnie z prawem

Przed pierwszą dostawą, która miała miejsce 30 listopada 2017 roku, karabinek Grot miał wszelkie wymagane świadectwa z badań – informuje płk Anna Pęzioł-Wójtowicz, rzecznik MON. To reakcja na doniesienia mediów, które sugerowały, że wdrożenie do służby nowych modułowych karabinków odbyło się z naruszeniem procedur.

15 grudnia br. Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia przekazała wojsku ostatnią tegoroczną transzę karabinków maszynowych MSBS Grot. Zgodnie z podpisaną podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach umową, wartą 500 mln zł, w tym roku wojska obrony terytorialnej miały otrzymać tysiąc Grotów. Na przyszły rok planowane jest przyjęcie do służby kolejnych 17 tysięcy sztuk. Wszystkie zamówione karabinki – czyli 53 tysiące egzemplarzy – mają trafić do jednostek do końca 2020 roku.

Zgodnie z programem wdrażania do służby karabinków Grotów, w pierwszej kolejności w nowe karabiny uzbrojeni zostaną żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a później z 5 i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do marca 2018 roku terytorialsi będą testowali broń, a ich uwagi posłużą do opracowania poprawek i ulepszeń, które mają zostać wdrożone już w kolejnej partii karabinków.