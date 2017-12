PGZ dla studentów

Dziesięciu studentów Akademii Sztuki Wojennej otrzymało stypendia ufundowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Przez cały rok akademicki, co miesiąc będą otrzymywali tysiąc złotych. To początek programu stypendialnego PGZ, który w 2018 roku ma objąć studentów wybranych uczelni w Polsce. – Już dziś chcemy inwestować w nasze przyszłe kadry – mówi Błażej Wojnicz, prezes PGZ.

Z najlepszymi studentami Akademii Sztuki Wojennej spotkali się dzisiaj m.in. wiceministrowie obrony: Bartosz Kownacki i Dominik Smyrgała oraz Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Chcemy wspierać młode polskie talenty. To wy za kilka lat będziecie pracować w przedsiębiorstwach przemysłu zbrojeniowego, służyć w polskiej armii i decydować o kształcie naszej ojczyzny. Ale zanim to wszystko nastąpi, potrzebne są wam pieniądze. Gest Polskiej Grupy Zbrojeniowej świadczy o tym, że was dostrzegamy i będziemy was wspierać – mówił Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej.



Stypendia w wysokości 9 tys. zł (tysiąc złotych co miesiąc przez cały rok akademicki) otrzymało dziesięciu studentów. Wybrano ich na podstawie podań, które złożyli do PGZ. – Otrzymaliśmy ponad 60 wniosków. Wybierając tę dziesiątkę, braliśmy pod uwagę średnią ocen, dodatkowe zaangażowanie, takie jak na przykład działalność w kołach zainteresowań czy wystąpienia na konferencjach, oraz list motywacyjny, w którym napisali m.in., jak sobie wyobrażają swoją karierę zawodową – mówi Małgorzata Konopacka z PGZ, przewodnicząca komisji, która przyznawała stypendia.



Wśród dziesiątki stypendystów jest Magdalena Baryska z I roku studiów magisterskich na kierunku obronność. – Za pieniądze ze stypendium chciałabym rozwijać swoje pasje. Na pewno część środków zainwestuję w kurs spadochroniarski – zapowiada. Z kolei Aleksandra Śliwińska, studentka II roku na kierunku lotnictwo, swoje stypendium przeznaczy na dodatkowe zajęcia. – Interesuję się zagadnieniami dotyczącymi obronności, chciałabym pogłębiać swoją wiedzę na konferencjach specjalistycznych, to stypendium pomoże mi opłacić w nich udział – mówi Aleksandra Śliwińska. Ich koleżanka, Aleksandra Radomska, która również studiuje lotnictwo, postanowiła zainwestować w zdobycie licencji pilota szybowcowego. – Na pewno wybiorę się również na kursy językowe – dodaje Aleksandra.