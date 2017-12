Paczka dla Bohatera

Oprócz żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej z Cyfrowej Brygady do akcji włączyli się: 5 Lubuski Pułk Artylerii, Kluby Wojskowe w Międzyrzeczu i Sulechowie, Agencja Mienia Wojskowego z Zielonej Góry oraz Parafia Wojskowa w Wędrzynie.

To już VII edycja akcji „Paczka dla Bohatera”, której inicjatorem jest młodszy chorąży rezerwy Tomasz Sawicki ze Szczecina. Dzięki zaangażowaniu starszego kaprala Agnieszki Dec, żołnierze Wielkopolskiej Brygady wzięli udział w akcji po raz drugi. „Bożonarodzeniowa zbiórka ma na celu wesprzeć polskich żołnierzy walczących podczas II Wojny Światowej, żołnierzy podziemia niepodległościowego w kraju w czasie wojny i po jej zakończeniu, osoby represjonowane przez PRL. Akcja obejmowała zbiórkę żywności z długim terminem przydatności, środki higieniczne oraz artykuły chemiczne” – wyjaśnia starszy kapral Dec, koordynator z 17WBZ.

Ponadto w zbiórce udział wzięły rodziny i przyjaciele zasłużonych kombatantów. Dzięki uprzejmości Państwa Żanety i Łukasza Robak, właściciele Folwarku Pszczew oraz Grzegorz i Magdalena Kulawinek mieszkańcy międzyrzeckiego powiatu mogli wesprzeć "Paczkę dla Bohatera" zostawiając produkty w przygotowanych przesz nich miejscach zbiórki znajdujących się poza jednostką wojskową.

Tak duża grupa osób biorących udział w akcji potwierdziła fakt, że „paczka” ze względu na swój szczytny cel łączy ludzi.

Dlaczego warto było być częścią tego projektu tłumaczy starszy kapral Dec: „Hasło akcji mówi: „Walczyli dla nas – zawalczmy dla nich”. Nic więcej nie trzeba dodawać. Każdy kto ma świadomość, że żyjemy w wolnej Polsce dzięki poświęceniu naszych Bohaterów, wie jak ważna jest to akcja i stara się dołożyć przysłowiową cegiełkę”.

Tegoroczna edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród żołnierzy. Jak podkreślają osoby kierunkowe z poszczególnych pododdziałów, w tym roku, każdy starał się przynieść chociaż jedną rzecz. Głównie uczestnicy zasilali paczkę większą liczbą produktów, jednak nie liczba była ważna, a chęć wsparcia innych.

„Pierwsza paczka była trudna bo nie wiedziałam, czy ktokolwiek przyłączy się do akcji. Pomimo obaw okazało się, że udało nam się zgromadzić dużą ilość produktów i przekazać je kombatantom. Reakcja obdarowanych osób uświadomiła mi, jak ważna to była zbiórka i jak wiele radości im sprawiła, ale nie z powodu wielkości paczki lecz dlatego że o nich pamiętaliśmy i tym symbolicznym podarunkiem powiedzieliśmy - dziękujemy” – wspomina kpr. Dec. „W tym roku obawa była inna. Czy uda nam się osiągnąć taki sam wynik i przygotować paczki dla naszych Bohaterów. Odzew był niesamowity. Ilość przekazanych darów była dwukrotnie większa, niż rok wcześniej” – dodaje międzyrzecki koordynator.

Skoro to druga edycja akcji w 17 Brygadzie to i nowe wyzwanie. W tym roku żołnierze dodatkowo odwiedzili Bohaterów z Krosna Odrzańskiego i okolic. Inicjatorką poszerzenia zbiórki była porucznik Elżbieta Sarnecka „cel akcji jest bliski sercu każdego żołnierza. Jako część społeczności lokalnej chcieliśmy okazać wdzięczność i szacunek polskim bohaterom mieszkającym w krośnieńskim garnizonie. Nie było sapera, który nie przyłączyłby się do akcji”.

W rozwożeniu paczek st. kpr. Agnieszkę Dec wsparli żołnierze z 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej: starszy szeregowy Paweł Myćka i starszy szeregowy Ryszard Siedlecki oraz z 5 Kresowego batalionu saperów porucznik Elżbieta Sarnecka.

W tegorocznej edycji „Paczki dla Bohatera” wolontariuszom udało się obdarować 27 Bohaterów.

Źródło: por. Weronika Milczarczyk