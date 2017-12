Wojownicy z 16 Dywizji Zmechanizowanej w oktagonie

W Giżycku odbyły się II Mistrzostwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Walce w Bliskim Kontakcie. Wzięło w nich udział 54 zawodników z siedmiu jednostek. W rywalizacji drużynowej triumfowali reprezentanci gospodarzy – 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zawiszacy wyprzedzili przedstawicieli 1 Warszawskiej Brygady Pancernej i 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

W drugiej edycji mistrzostw w amatorskiej odmianie mieszanych sztuk walki startowali żołnierze z jednostek w Wesołej, Węgorzewie, Kazuniu, Brodnicy, Hrubieszowie, Przasnyszu i Giżycku. W hali sportowej 15 BZ walczyło 54 zawodników, o sześciu więcej niż przed rokiem. Na listach – w dwóch kategoriach wagowych wśród pań i dziewięciu wśród mężczyzn – pojawiło się wielu nowych żołnierzy.

Tytuły mistrzowskie sprzed roku obroniło trzech zawodników: szer. Grzegorz Różnowski (w kategorii wagowej do 60 kg), st. szer. Tomasz Zawadzki (do 75 kg) i szer. Sylwester Zieliński (do 80 kg). Po raz drugi mistrzem 16 Dywizji Zmechanizowanej został szer. Dawid Kotewicz, zwycięzca w kategorii 90 kg (przed rokiem wygrał w kategorii do 85 kg). W czterech z dziesięciu finałów doszło do bratobójczych pojedynków zawodniczek i zawodników z tych samych jednostek. – W rywalizacji kobiet tylko dwie startowały po raz drugi w mistrzostwach. Za to pojawiło się sześć nowych zawodniczek. Dwie z nich, które walczyły w finale lżejszej kategorii, zaprezentowały naprawdę wysoki poziom i myślę, że można z nimi wiązać medalowe nadzieje na najbliższych mistrzostwach Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie – mówi mjr Jacek Szczesny, szef Sekcji Wychowania i Sportu 15 BZ, który podczas zawodów sprawował funkcje przewodniczącego komitetu organizacyjnego i kierownika mistrzostw.