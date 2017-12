Skandal wokół Caracali i Tigerów

Płacimy więcej, aby latać mniej – tak podczas wizyty w bazie w Evreux minister obrony Francji, Florence Parly, podsumowała stan francuskiego lotnictwa. Jak podaje francuski MON, obecnie uziemionych jest aż około 70 procent wielozadaniowych maszyn H225M Caracal i uderzeniowych Tiger, a godzina lotu Caracala podrożała przez 4 lata prawie dwukrotnie.

11 grudnia francuska minister obrony Florence Parly odwiedziła 105 Bazę Lotniczą w Evreux. Szefowa resortu wizytowała mieszczącą się niedaleko Paryża jednostkę, w której stacjonują dwie eskadry samolotów transportowych. Miało to związek z planowaną reformą francuskiego systemu obsługi wojskowego sprzętu lotniczego.

Zlecony przez Florence Parly audyt stanu tamtejszych sił powietrznych wykazał bowiem, że znajdują się one w tragicznym stanie. Obecnie zdolnych do działania jest jedynie około 44 procent wszystkich francuskich wojskowych statków powietrznych. Najgorsza sytuacja jest w przypadku śmigłowców. Uziemionych jest aż 70 procent transportowych maszyn H225M Caracal oraz uderzeniowych Tigerów. Szefowa resortu nie ukrywała swojego zbulwersowania. – Płacimy więcej, aby latać mniej. Ta sytuacja nie jest do zaakceptowania. W przypadku śmigłowców Caracal koszt godziny lotu wzrósł tymczasem z prawie 19 000 euro w 2012 roku do 34 000 euro w 2016 – podsumowała Florence Parly. Francuska armia wydaje na remonty i utrzymanie samolotów i śmigłowców dwa razy więcej niż kilka lat temu (teraz to aż cztery miliardy euro rocznie), a liczba dostępnych do użycia maszyn spada.